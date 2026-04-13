Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर में अकेली बीवी से छेड़खानी, पति को ईंट-पत्थर से कूचकर मार डाला; नालंदा में शराबी का खूनी खेल

Apr 13, 2026 10:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

आरोपित ने मृृतक के घर में घुसकर बीवी के साथ छेड़खानी की। शाम को पति घर लौटा तो शिकायत करने उसके घर पहुंचा। आरोपी ने ईंट और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

घर में अकेली बीवी से छेड़खानी, पति को ईंट-पत्थर से कूचकर मार डाला; नालंदा में शराबी का खूनी खेल

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में शराब के नशे में धुत्त युवक ने अपने पड़ोसी की ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के बड़गांव-मुशहरी गांव में रविवार की देर शाम में हुई। मृतक 55 वर्षीय चंदेश्वर मांझी है। हत्या का आरोप पड़ोसी विरेश मांझी पर लगाया जा रहा है। मृत अधेड़ की पत्नी जालो देवी के आवेदन पर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली।

मृतक की पत्नी जालो देवी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि पति नालंदा खंडहर के पास होटल में काम करते थे। रविवार की दोपहर आरोपित विरेश शराब के नशे में उनके घर में घुस गया। उस वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था। उन्होंने आरोपित को रोकने का प्रयास किया पर वह नहीं माना और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। बचने के लिए जब शोर मचायी तो आरोपित भाग निकला। शाम को पति घर लौटे तो घटना की जानकारी दी। इसके बाद चंदेश्वर शिकायत करने विरेश मांझी के पास गये। शराब के नशे में विरेश गाली-गलौज करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया।

विवाद इतना बढ़ा कि विरेश ने ईंट-पत्थरों से चंदेश्वर को पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही चंदेश्वर की मौत हो गयी। मौत की खबर आने के विरेश घर छोड़कर फरार हो गया। गांव के लोगों न उसे पकड़ने की कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली।

इस मामले मे थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। आरोपित फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गांव के लोगों ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी है। नशे में आकर ही वह मृतक के घर में घुस गया था। उसकी बुरी नजर उसकी बीवी की थी। वह अक्सर उनके घर के इलाके में मंडराता रहता था। रविवार को मौका पाकर घुस गया और छेड़खानी करने लगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।