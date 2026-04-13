घर में अकेली बीवी से छेड़खानी, पति को ईंट-पत्थर से कूचकर मार डाला; नालंदा में शराबी का खूनी खेल

आरोपित ने मृृतक के घर में घुसकर बीवी के साथ छेड़खानी की। शाम को पति घर लौटा तो शिकायत करने उसके घर पहुंचा। आरोपी ने ईंट और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में शराब के नशे में धुत्त युवक ने अपने पड़ोसी की ईंट-पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के बड़गांव-मुशहरी गांव में रविवार की देर शाम में हुई। मृतक 55 वर्षीय चंदेश्वर मांझी है। हत्या का आरोप पड़ोसी विरेश मांझी पर लगाया जा रहा है। मृत अधेड़ की पत्नी जालो देवी के आवेदन पर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली।

मृतक की पत्नी जालो देवी ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि पति नालंदा खंडहर के पास होटल में काम करते थे। रविवार की दोपहर आरोपित विरेश शराब के नशे में उनके घर में घुस गया। उस वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था। उन्होंने आरोपित को रोकने का प्रयास किया पर वह नहीं माना और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। बचने के लिए जब शोर मचायी तो आरोपित भाग निकला। शाम को पति घर लौटे तो घटना की जानकारी दी। इसके बाद चंदेश्वर शिकायत करने विरेश मांझी के पास गये। शराब के नशे में विरेश गाली-गलौज करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया।

विवाद इतना बढ़ा कि विरेश ने ईंट-पत्थरों से चंदेश्वर को पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही चंदेश्वर की मौत हो गयी। मौत की खबर आने के विरेश घर छोड़कर फरार हो गया। गांव के लोगों न उसे पकड़ने की कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली।