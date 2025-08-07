बिहार में महिला कांवरिया से छेड़छाड़, देवघर से पूजा कर आ रही थीं राजगीर

कांवरिया यात्रियों द्वारा खाना बनाकर खाने के बाद आराम करने की तैयारी में थे। इस दौरान एक महिला कांवरिया यात्री शौच के लिए अंबेडकर भवन के बगल के खाली जगह की ओर गई थी। उस ओर अंधेरा था। इस क्रम में एक युवक द्वारा महिला कांवरिया के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया।

बिहार में महिला कांवरिया से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जमुई जिले के चकाई प्रखंड कैंपस में मंगलवार की रात एक महिला कांवरिया यात्री के छेड़छाड़ के प्रयास का मामला प्रकाश में आय। महिला की ओर से हो हल्ला किए जाने व लोगों के आने से पहले ही युवक मौके से फरार हो गया। मंगलवार की देर शाम औरंगाबाद जिले के पचास लोग एक बस से देवघर से जलाभिषेक कर राजगीर के लिए निकले थे। जिसमें महिलाएं भी थी। इस क्रम में खाना एवं आराम करने के लिए चकाई प्रखंड कार्यालय कैंपस स्थित अंबेडकर भवन कांवरिया सेवा शिविर में रुके थे।

मंगलवार रात साढ़े नौ बजे के करीब वह अंबेडकर भवन से पश्चिम दिशा की ओर शौच के लिए गई थी जहां युवक ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। हल्ला किए जाने पर वह युवक भाग निकला। हल्ला सुनकर आसपास मौजूद कांवरिया जुट गए आरोपी अंधेरे एवं झाड़ी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी पाकर चकाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता कांवरियां यात्री से घटना की जानकारी ली।

पुलिस मामले की छानबीन एवं आरोपी की पहचान करने में जुट गई है।वहीं घटना के बाद महिला के साथ बस में रहे सभी कांवरियां यात्री रात में ही अपने गंतव्य की ओर निकल गए। बताते चलें कि चकाई प्रखंड कैंपस में स्थानीय प्रशासन द्वारा कांवरियां सेवा शिविर बनाया गया है।