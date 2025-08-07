molestation with woman kawariya in bihar while returning from deoghar to rajgir बिहार में महिला कांवरिया से छेड़छाड़, देवघर से पूजा कर आ रही थीं राजगीर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmolestation with woman kawariya in bihar while returning from deoghar to rajgir

बिहार में महिला कांवरिया से छेड़छाड़, देवघर से पूजा कर आ रही थीं राजगीर

कांवरिया यात्रियों द्वारा खाना बनाकर खाने के बाद आराम करने की तैयारी में थे। इस दौरान एक महिला कांवरिया यात्री शौच के लिए अंबेडकर भवन के बगल के खाली जगह की ओर गई थी। उस ओर अंधेरा था। इस क्रम में एक युवक द्वारा महिला कांवरिया के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमThu, 7 Aug 2025 10:44 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में महिला कांवरिया से छेड़छाड़, देवघर से पूजा कर आ रही थीं राजगीर

बिहार में महिला कांवरिया से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जमुई जिले के चकाई प्रखंड कैंपस में मंगलवार की रात एक महिला कांवरिया यात्री के छेड़छाड़ के प्रयास का मामला प्रकाश में आय। महिला की ओर से हो हल्ला किए जाने व लोगों के आने से पहले ही युवक मौके से फरार हो गया। मंगलवार की देर शाम औरंगाबाद जिले के पचास लोग एक बस से देवघर से जलाभिषेक कर राजगीर के लिए निकले थे। जिसमें महिलाएं भी थी। इस क्रम में खाना एवं आराम करने के लिए चकाई प्रखंड कार्यालय कैंपस स्थित अंबेडकर भवन कांवरिया सेवा शिविर में रुके थे।

कांवरिया यात्रियों द्वारा खाना बनाकर खाने के बाद आराम करने की तैयारी में थे। इस दौरान एक महिला कांवरिया यात्री शौच के लिए अंबेडकर भवन के बगल के खाली जगह की ओर गई थी। उस ओर अंधेरा था। इस क्रम में एक युवक द्वारा महिला कांवरिया के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। पीड़ित महिला कांवरिया ने बताया कि देवघर से पूजा अर्चना कर राजगीर जाने के लिए बस से निकली थी। इस क्रम में चकाई प्रखंड स्थित कांवरिया सेवा शिविर में रुकी।

ये भी पढ़ें:घरों में पानी समाया और सड़क बह गई, बिहार में गंगा-कोसी की बाढ़ ने बिगाड़े हालात
ये भी पढ़ें:बिहार में टीचरों को CM नीतीश ने दी बड़ी राहत, तबादले के लिए अब 3 जिलों का विकल्प

मंगलवार रात साढ़े नौ बजे के करीब वह अंबेडकर भवन से पश्चिम दिशा की ओर शौच के लिए गई थी जहां युवक ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। हल्ला किए जाने पर वह युवक भाग निकला। हल्ला सुनकर आसपास मौजूद कांवरिया जुट गए आरोपी अंधेरे एवं झाड़ी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी पाकर चकाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता कांवरियां यात्री से घटना की जानकारी ली।

पुलिस मामले की छानबीन एवं आरोपी की पहचान करने में जुट गई है।वहीं घटना के बाद महिला के साथ बस में रहे सभी कांवरियां यात्री रात में ही अपने गंतव्य की ओर निकल गए। बताते चलें कि चकाई प्रखंड कैंपस में स्थानीय प्रशासन द्वारा कांवरियां सेवा शिविर बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के इन जिलों में अति बारिश, वज्रपात और मेघगर्जन की भी चेतावनी; मौसम का हाल
ये भी पढ़ें:बाल मुंडवा कर गांव में घुमाया, पंचायत के आदेश पर बिहार में प्रेमी जोड़े पर जुल्म

जहां देवघर से पूजा अर्चनाकर इधर से गुजरने के क्रम में बड़ी संख्या में कांवरिया यात्री रुकते हैं। कांवरिया यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई। इसके बाद भी छेड़छाड़ की घटना के सामने आने से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गंगा नदी उफनाई तो अब पटना में पलायन शुरू, जहां-तहां शरण ले रहे लोग; नंबर जारी