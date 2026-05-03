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पटना के प्राइवेट स्कूल में एलकेजी की छात्रा से छेड़खानी, बाथरूम में लड़के ने की गंदी हरकत

May 03, 2026 08:54 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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एलकेजी की चार वर्षीया एक छात्रा के साथ स्कूल के बाथरूम में किसी लड़के ने छेड़खानी की। मासूम छात्रा के निजी अंग के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद छात्रा काफी डरी सहमी है। घर जाकर उसने परिजनों को सारी बात बताई।

पटना के प्राइवेट स्कूल में एलकेजी की छात्रा से छेड़खानी, बाथरूम में लड़के ने की गंदी हरकत

पटना में मोकामा के एक निजी स्कूल में एलकेजी की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार की है। मासूम छात्रा के परिजनों ने मोकामा थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एलकेजी की चार वर्षीया एक छात्रा के साथ स्कूल के बाथरूम में किसी लड़के ने छेड़खानी की। मासूम छात्रा के निजी अंग के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद छात्रा काफी डरी सहमी है। घर जाकर उसने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए ले गए।

बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामकृष्ण ने बताया कि छात्रा की उम्र काफी कम होने के कारण वह कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही है। पीड़िता का मेडिकल जांच कराई जाएगी। एफएसएल की टीम ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चार साल की छात्र के साथ स्कूल परिसर में इस तरह की घटना होने से छात्राओं व अभिभावकों में डर और आक्रोश का माहौल है।

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छेड़खानी का विरोध पर परिजनों से मारपीट

इधर पटना के ही मसौढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से मनचले ने छेड़खानी की। किशोरी अपनी भाभी के साथ बगल के गांव से घर लौट रही थी। जब पीड़ित परिवार बलियारी निवासी लालाबाबू पासवान के पुत्र अनंत कुमार के घर पहुंचे तो उनलोगों ने किशोरी के परिजनों को गाली गलौज कर भगा दिया। इसके बाद घर पर चढ़कर मारपीट की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

दानापुर में शिक्षक पर छात्रा से बदतमीजी का आरोप

पटना से सटे दानापुर के बीएस कॉलेज में परीक्षार्थियों ने एक शिक्षक पर छात्रा से बदतमीजी का आरोप लगाते हुए शनिवार को जमकर हंगामा किया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को अभिरक्षा में ले लिया। जिससे छात्र भड़क गये और बीएस कॉलेज के पास दानापुर गांधी मैदान मार्ग को डेढ़ घंटे तक जाम कर दिया। छात्रों ने अपने साथी को छुड़ाने की मांग की।

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इस दौरान छात्रों ने पुलिस वाहन को भी कॉलेज से बाहर निकलने नहीं दिया। पुलिस अधिकारी ने आक्रोशित छात्रों को समझाकर शांत कराया और अभिरक्षा में लिए गए छात्र को छोड़ दिया। प्राचार्य श्यामदेव पासवान ने बताया कि कॉलेज में स्नातक की परीक्षा चल रही है। 30 को परीक्षा के दौरान परिसर में बैठे कुछ छात्रों को बाहर निकाला गया, जिसको लेकर छात्रा ने हंगामा किया। परीक्षा के अंतिम दिन पुलिस एक परीक्षार्थी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही थी। जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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