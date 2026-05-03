पटना के प्राइवेट स्कूल में एलकेजी की छात्रा से छेड़खानी, बाथरूम में लड़के ने की गंदी हरकत

एलकेजी की चार वर्षीया एक छात्रा के साथ स्कूल के बाथरूम में किसी लड़के ने छेड़खानी की। मासूम छात्रा के निजी अंग के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद छात्रा काफी डरी सहमी है। घर जाकर उसने परिजनों को सारी बात बताई।

पटना में मोकामा के एक निजी स्कूल में एलकेजी की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार की है। मासूम छात्रा के परिजनों ने मोकामा थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एलकेजी की चार वर्षीया एक छात्रा के साथ स्कूल के बाथरूम में किसी लड़के ने छेड़खानी की। मासूम छात्रा के निजी अंग के साथ छेड़छाड़ की गई। घटना के बाद छात्रा काफी डरी सहमी है। घर जाकर उसने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए ले गए।

बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामकृष्ण ने बताया कि छात्रा की उम्र काफी कम होने के कारण वह कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही है। पीड़िता का मेडिकल जांच कराई जाएगी। एफएसएल की टीम ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चार साल की छात्र के साथ स्कूल परिसर में इस तरह की घटना होने से छात्राओं व अभिभावकों में डर और आक्रोश का माहौल है।

छेड़खानी का विरोध पर परिजनों से मारपीट इधर पटना के ही मसौढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से मनचले ने छेड़खानी की। किशोरी अपनी भाभी के साथ बगल के गांव से घर लौट रही थी। जब पीड़ित परिवार बलियारी निवासी लालाबाबू पासवान के पुत्र अनंत कुमार के घर पहुंचे तो उनलोगों ने किशोरी के परिजनों को गाली गलौज कर भगा दिया। इसके बाद घर पर चढ़कर मारपीट की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

दानापुर में शिक्षक पर छात्रा से बदतमीजी का आरोप पटना से सटे दानापुर के बीएस कॉलेज में परीक्षार्थियों ने एक शिक्षक पर छात्रा से बदतमीजी का आरोप लगाते हुए शनिवार को जमकर हंगामा किया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को अभिरक्षा में ले लिया। जिससे छात्र भड़क गये और बीएस कॉलेज के पास दानापुर गांधी मैदान मार्ग को डेढ़ घंटे तक जाम कर दिया। छात्रों ने अपने साथी को छुड़ाने की मांग की।