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पटना के होटल में सिलेंडर जांच करने पहुंची पुलिस, सेक्स रैकेट पकड़ाया; हड़कंप

Mar 19, 2026 06:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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छापेमारी के दौरान होटल की छत से दो छात्राएं भागते हुई दिखी। इसके बाद पुलिस ने छत पर जाकर कमरे की तलाशी ली। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में तीन युवक और चार युवतियां मिले। होटल के पांच कमरों में आपत्तिजनक सामान मिले। उन्होंने बताया कि होटल के पांचों कमरों को सीज कर दिया गया।

पटना के होटल में सिलेंडर जांच करने पहुंची पुलिस, सेक्स रैकेट पकड़ाया; हड़कंप

पटना से सटे मोकामा स्टेशन रोड स्थित नीलम किचन होटल में बुधवार को पुलिस पदाधिकारी सिलेंडर जांच करने पहुंचे। इसके दौरान होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। होटल में तीन युवक और चार युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिली। पुलिस ने होटल संचालक सियाराम सिंह, तीन युवक और चार युवतियों को गिरफ्तार कर लिया।मपुलिस को होटल के कमरे से आपत्तिजनक सामान मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। छापेमारी के दौरान होटल से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए है।

बाढ़ एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से एक्स पर मोकामा स्टेशन रोड स्थित नीलम किचन होटल व अन्य होटलों में घरेलू सिलेंडर उपयोग करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद बुधवार की दोपहर 12:00 बजे स्थानीय पुलिस के साथ होटलों में छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में नीलम किचन होटल में छापेमारी के दौरान घरेलू गैस का प्रयोग किया जा रहा था। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान होटल की छत से दो छात्राएं भागते हुई दिखी।

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इसके बाद पुलिस ने छत पर जाकर कमरे की तलाशी ली। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में तीन युवक और चार युवतियां मिले। होटल के पांच कमरों में आपत्तिजनक सामान मिले। उन्होंने बताया कि होटल के पांचों कमरों को सीज कर दिया गया। मौके होटल संचालक सियाराम सिंह, युवक-युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही होटल के रजिस्टर को भी जब्त किया गया है। फिलहाल मोकामा थाने में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

फुलवारीशरीफ में नाबालिग से रेप

इधर पटन के ही फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को 42 वर्षीय अधेड़ ने घर में घुसकर 12 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के वक्त नाबालिग घर में अकेले थी। इसके बाद ग्रामीणों ने अधेड़ को मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

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पुलिस के अनुसार, आरोपित मुन्ना साव मूल रूप से सदीसोपुर का रहने वाला है। वह ससुराल में रहकर फुलवारी मंडी में सब्जी बेचता है। गांव के दामाद होने के कारण वह पीड़िता के घर आते-जाते रहता था। मंगलवार को पीड़िता की मां और भाभी घर में नहीं थी। जिसके बाद मुन्ना ने बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची को डरा धमका सब्जी बेचने चला गया। जब घरवाले पहुंचे तो बच्ची ने घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की मां ने शोर मचाते हुए आरोपित के घर पहुंची पर वह घर पर नहीं था। बुधवार सुबह पीड़िता की मां फिर आरोपित के घर पहुंची। फिर ग्रामीणों ने पकड़ उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। थानेदार गुलाम शाहबाज ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराया जाएगा। एफएसएल टीम भी पहुंचकर जांच की।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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