पटना के होटल में सिलेंडर जांच करने पहुंची पुलिस, सेक्स रैकेट पकड़ाया; हड़कंप

छापेमारी के दौरान होटल की छत से दो छात्राएं भागते हुई दिखी। इसके बाद पुलिस ने छत पर जाकर कमरे की तलाशी ली। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में तीन युवक और चार युवतियां मिले। होटल के पांच कमरों में आपत्तिजनक सामान मिले। उन्होंने बताया कि होटल के पांचों कमरों को सीज कर दिया गया।

पटना से सटे मोकामा स्टेशन रोड स्थित नीलम किचन होटल में बुधवार को पुलिस पदाधिकारी सिलेंडर जांच करने पहुंचे। इसके दौरान होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। होटल में तीन युवक और चार युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिली। पुलिस ने होटल संचालक सियाराम सिंह, तीन युवक और चार युवतियों को गिरफ्तार कर लिया।मपुलिस को होटल के कमरे से आपत्तिजनक सामान मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। छापेमारी के दौरान होटल से चार घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए है।

बाढ़ एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से एक्स पर मोकामा स्टेशन रोड स्थित नीलम किचन होटल व अन्य होटलों में घरेलू सिलेंडर उपयोग करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद बुधवार की दोपहर 12:00 बजे स्थानीय पुलिस के साथ होटलों में छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में नीलम किचन होटल में छापेमारी के दौरान घरेलू गैस का प्रयोग किया जा रहा था। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान होटल की छत से दो छात्राएं भागते हुई दिखी।

इसके बाद पुलिस ने छत पर जाकर कमरे की तलाशी ली। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में तीन युवक और चार युवतियां मिले। होटल के पांच कमरों में आपत्तिजनक सामान मिले। उन्होंने बताया कि होटल के पांचों कमरों को सीज कर दिया गया। मौके होटल संचालक सियाराम सिंह, युवक-युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही होटल के रजिस्टर को भी जब्त किया गया है। फिलहाल मोकामा थाने में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

फुलवारीशरीफ में नाबालिग से रेप इधर पटन के ही फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को 42 वर्षीय अधेड़ ने घर में घुसकर 12 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के वक्त नाबालिग घर में अकेले थी। इसके बाद ग्रामीणों ने अधेड़ को मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित मुन्ना साव मूल रूप से सदीसोपुर का रहने वाला है। वह ससुराल में रहकर फुलवारी मंडी में सब्जी बेचता है। गांव के दामाद होने के कारण वह पीड़िता के घर आते-जाते रहता था। मंगलवार को पीड़िता की मां और भाभी घर में नहीं थी। जिसके बाद मुन्ना ने बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची को डरा धमका सब्जी बेचने चला गया। जब घरवाले पहुंचे तो बच्ची ने घटना की जानकारी दी।