मोकामा के कुख्यात नीरज बॉस का हाफ एनकाउंटर, बेगूसराय से पकड़े गए 4 बदमाश

संक्षेप: बेगूसराय के तेघड़ा में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ में पटना जिले के मोकामा के कुख्यात नीरज सिंह उर्फ नीरज बॉस समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान फायरिंग में नीरज को पैर में गोली लग गई।

बिहार के बेगूसराय जिले में एसटीएफ और तेघड़ा थाना की पुलिस से हुई मुठभेड़ में मोकामा के कुख्यात नीरज सिंह उर्फ नीरज बॉस को पैर में गोली लग गई। इसके बाद नीरज समेत तीन अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात नीरज बॉस को पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया। वह पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव का रहने वाला है। अन्य गिरफ्तार बदमाशों में ब्रह्मपुर गांव निवासी विकास सिंह और विष्णु कुमार के अलावा तेघड़ा थाना के मधुरापुर गांव निवासी कन्हैया कुमार के नाम शामिल हैं।

पुलिस ने इन बदमाशों के पास से दो रेगुलर राइफल, एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, सात खोखे बरामद, .315 एमएम की 12 व 7.65 एमएम की तीन गोलियां बरामद की हैं। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जख्मी बदमाश का इलाज तेघड़ा अस्पताल में चल रहा है। इन बदमाशों का दियारा क्षेत्र में आतंक रहा है।

एसपी के अनुसार, 19 नवंबर की देर रात बिहार एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना के मधुरापुर दियारा में नीरज सिंह के बासा (डेरा) पर कुछ अपराधकर्मी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके आधार पर एसटीएफ की विशेष टीम एवं बेगूसराय जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मधुरापुर दियारा में छापेमारी की गयी तो पुलिस को सफलता मिली।

नीरज के पैर में लगी हैं दो गोलियां एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर तेघड़ा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में छापेमारी की। एसपी ने बताया कि पुलिस को देखकर अपराधियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग में नीरज सिंह के पैर में गोली लगी।