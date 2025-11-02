मोकामा मर्डर में अनंत सिंह के बाद जन सुराज कैंडिडेट पीयूष भी होंगे गिरफ्तार: DGP

संक्षेप: Mokama Murder: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के बाद जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी।

Mokama Murder Anant Singh: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना जिले के मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह के बाद जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी भी गिरफ्तार होंगे। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि मोकामा में राजद नेता दुलारचंद यादव की हत्या मामले में उपलब्ध सबूतों के आधार पर वहां मौजूद हर एक शख्स की चुन-चुन कर गिरफ्तारी होगी। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी इसी आधार पर की गई है। इसके आधार पर जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से पूछताछ के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने रविवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद के शरीर के ऊपर भारी चीज गुजरने से मौत की पुष्टि हुई है। संभव है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिख रहा है, लेकिन यह एक्सीडेंटल है या जानबूझकर किया गया, यह जांच का विषय है।

मोकामा मर्डर में अब तक 80 लोग गिरफ्तार डीजीपी ने कहा कि मोकामा की घटना में दंगा का माहौल था और ऐसे माहौल में घटना स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अब तक इस मामले में 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी और जिला पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है।

बता दें कि मोकामा से जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की बीते गुरुवार को हत्या हो गई थी। बताया जा रहा है कि पीयूष के समर्थकों की वहां से गुजर रहे जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों से भिड़ंत्त हो गई थी। परिजन की ओर से अनंत सिंह और उनके समर्थकों द्वारा गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में अलग-अलग पक्षों की ओर से 4 एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुलिस ने शनिवार देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दुलारचंद यादव बाहुबली नेता थे और मोकामा एवं बाढ़ के इलाके में एक समय उनका आतंक था। वे लंबे समय तक लालू यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़े रहे। इस चुनाव में वे जन सुराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे।