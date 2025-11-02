मोकामा में दुलारचंद यादव पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई या एक्सीडेंट था, जांच कर रही सीआईडी

संक्षेप: Mokama Dularchand Yadav Murder: बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की मौत की जांच सीआईडी कर रही है। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मर्डर किया गया या फिर एक्सीडेंट था, इसका पता लगाया जा रहा है। इस मामले में अनंत सिंह समेत 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

Mokama Dularchand Yadav Murder: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना जिले के मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सीआईडी लगी हुई है। सीआईडी यह जांचने में जुटी है कि दुलारचंद यादव की हत्या की गई या फिर उनकी मौत हादसे की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि किसी भारी चीज के उनके ऊपर से गुजरने से दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। पुलिस यह मानकर चल रही है कि उनके ऊपर से गाड़ी गुजरी, जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जदयू प्रत्याशी एवं पूर्व मोकामा विधायक अनंत सिंह (Anant Singh Mokama) समेत साढ़े 6 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

डीजीपी विनय कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रथमदृष्ट्या यह हत्या का मामला लग रहा है। हालांकि, उनके ऊपर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई, या फिर एक्सीडेंटल मौत हुई, यह जांच का विषय है। डीजीपी के अनुसार पटना पुलिस के साथ-साथ सीआईडी की टीम भी इस केस की जांच में जुटी है।

जेल जाएंगे अनंत सिंह, पीयूष भी गिरफ्तार होंगे डीजीपी ने रविवार को कहा कि मोकामा केस में गिरफ्तार किए गए जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को पूछताछ के बाद न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। वहीं, इस मामले में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब तक कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के वक्त मौके पर जो भी लोग मौजूद थे उनकी पहचान की जा रही है, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।

क्या है मामला? बीते गुरुवार को मोकामा के टाल क्षेत्र में प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और पूर्व विधायक एवं जदयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक आमने-सामने हो गए थे। दोनों गुटों के बीच पहले गाली-गलौज हुई। फिर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। इस दौरान पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे राजद से जुड़े बाहुबली दुलारचंद यादव की मौत हो गई। परिजन ने अनंत सिंह के समर्थकों पर गोली मारने के बाद दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का आरोप लगाया है।

वहीं, अनंत सिंह ने इसे आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के बाहुबली पति सूरजभान सिंह की साजिश करार दिया। हालांकि, सूरजभान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद मोकामा में चुनावी माहौल के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई।