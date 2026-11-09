अनंत सिंह दामाद को 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर करेंगे गिफ्ट, बेटी की शादी में 4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम

जो लैंड रोवर डिफेंडर अनंत सिंह अपने दामाद को देने वाले हैं उसकी गिनती देश के महंगी और बेहद ही लग्जरी एसयूवी में होती है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये तक है। विधायक की बेटी की शादी में 4 लाख लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी है।

मोकामा में बाहुबली के नाम से चर्चित विधायक अनंत सिंह अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। पिछले कुछ समय से अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की होने वाली शादी को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि यह शादी एक शाही शादी होगी और इसमें कई जानी-मानी हस्तियां बतौर मेहमान शामिल होंगी। इस बात की भी चर्चा अब हो रही है कि अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को महंगी और बेहद ही लग्जरी कार लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट कर सकते हैं। इस लैंड रोवर डिफेंडर की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है।

अनंत सिंह के दामाद का नाम ऋषिकेश कुमार है। ऋषिकेश पटना से सटे बिहटा के रहने वाले हैं। ऋषिकेश कुमार अमेरिका में रहते हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह अपने दामाद को यह लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट करेंगे। यह गाड़ी पटना में आ चुकी है और अनंत सिंह के आवास पर खड़ी भी है। जाहिर है यह गाड़ी 25 नवंबर को अनंत सिंह के गांव नदावां में होने वाली शादी में खास आकर्षण का केंद्र होगी।

अनंत सिंह की बेटी की शादी में करीब 10 बीघा जमीन पर टेंट-पंडाल लगाया गया है। यह पंडाल यूपी के मऊ से आए कारीगर लगा रहे हैं। इस ग्रैंड वेडिंग में दुबई से जहां 6 मॉडलों के आने की चर्चा है तो वहीं बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की कई हस्तियां भी शादी में नजर आ सकती हैं। अनंत सिंह ने खुद कहा है कि वो लालू-नीतीश के अलावा पीएम मोदी को भी बेटी की शादी में आने का न्योता भेंजेंगे। इसके अलावा विधायक ने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान के अलावा पाकिस्तान से भी लोग उनकी बेटी की शादी में पहुंचेंगे।