Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनंत सिंह दामाद को 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर करेंगे गिफ्ट, बेटी की शादी में 4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

जो लैंड रोवर डिफेंडर अनंत सिंह अपने दामाद को देने वाले हैं उसकी गिनती देश के महंगी और बेहद ही लग्जरी एसयूवी में होती है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये तक है। विधायक की बेटी की शादी में 4 लाख लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी है।

anant singh daughter grand wedding
अनंत सिंह अपने दामाद को लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट कर सकते हैं।

मोकामा में बाहुबली के नाम से चर्चित विधायक अनंत सिंह अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। पिछले कुछ समय से अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की होने वाली शादी को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि यह शादी एक शाही शादी होगी और इसमें कई जानी-मानी हस्तियां बतौर मेहमान शामिल होंगी। इस बात की भी चर्चा अब हो रही है कि अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को महंगी और बेहद ही लग्जरी कार लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट कर सकते हैं। इस लैंड रोवर डिफेंडर की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है।

अनंत सिंह के दामाद का नाम ऋषिकेश कुमार है। ऋषिकेश पटना से सटे बिहटा के रहने वाले हैं। ऋषिकेश कुमार अमेरिका में रहते हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह अपने दामाद को यह लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट करेंगे। यह गाड़ी पटना में आ चुकी है और अनंत सिंह के आवास पर खड़ी भी है। जाहिर है यह गाड़ी 25 नवंबर को अनंत सिंह के गांव नदावां में होने वाली शादी में खास आकर्षण का केंद्र होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार के आरा में स्कॉर्पियो से 10 लोगों को रौंदा, 2 की मौत;छठ गीत बजाने पर विवाद

अनंत सिंह की बेटी की शादी में करीब 10 बीघा जमीन पर टेंट-पंडाल लगाया गया है। यह पंडाल यूपी के मऊ से आए कारीगर लगा रहे हैं। इस ग्रैंड वेडिंग में दुबई से जहां 6 मॉडलों के आने की चर्चा है तो वहीं बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की कई हस्तियां भी शादी में नजर आ सकती हैं। अनंत सिंह ने खुद कहा है कि वो लालू-नीतीश के अलावा पीएम मोदी को भी बेटी की शादी में आने का न्योता भेंजेंगे। इसके अलावा विधायक ने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान के अलावा पाकिस्तान से भी लोग उनकी बेटी की शादी में पहुंचेंगे।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शादी में आने वाले मेहमानों के लिए करीब 150 से ज्यादा पकवान बनवाए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि शादी में करीब 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। जो लैंड रोवर डिफेंडर अनंत सिंह अपने दामाद को देने वाले हैं उसकी गिनती देश के महंगी और बेहद ही लग्जरी एसयूवी में होती है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये तक है। डिफेंडर अपनी दमदार ऑफ रोड क्षमता और मजबूत बॉडी, प्रीमियर इंटीरियर और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। इस कार में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस, बड़ा टच स्क्रीन औऱ इंफोटेनमेंट सिस्टम समेत कई सुविधाएं होती हैं।

ये भी पढ़ें:LIVE: दिवाली की रात पटना, अररिया में अगलगी; भोजपुर में स्कॉर्पियो से कुचला
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsअनंत सिंह दामाद को 2 करोड़ की डिफेंडर करेंगे गिफ्ट,4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम