अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री के पैर छुए फिर हाथ जोड़ खड़े हो गए, बिहार विधानसभा में ली शपथ

अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री के पैर छुए फिर हाथ जोड़ खड़े हो गए, बिहार विधानसभा में ली शपथ

संक्षेप:

विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस बीच अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे। अनंत सिंह ने सदन अंदर झुककर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए और फिर वो कुछ समय के लिए वहां हाथ जोड़कर भी खड़े रहे।

Feb 03, 2026 12:54 pm IST
बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को बजट सत्र के दौरन विधानसभा के अंदर खास तस्वीर नजर आई। बेऊर जेल में बंद मोकामा से जदयू के विधायक अनंत सिंह शपथ लेने के लिए बिहार विधानसभा पहुंचे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह को पुलिस बिहार विधानसभा में लेकर पहुंची। विधानसभा में मोकामा विधायक ने शपथ ग्रहण किया।

विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस बीच अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे। अनंत सिंह ने सदन अंदर झुककर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए और फिर वो कुछ समय के लिए वहां हाथ जोड़कर भी खड़े रहे। अनंत सिंह ने खड़े होकर विधायक पद की शपथ ली है।

यहां बता दें कि अनंत सिंह चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद हैं। बिहार चुनाव के वक्त जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में अनंत सिंह पर संगीन आरोप लगे थे। जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि, अनंत सिंह ने जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत भी गए थे।

बिहार विधानसभा चुनाव और परिणामों घोषित करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुने गए विधायकों ने अपने पद की शपथ ली थी। लेकिन जेल में होने की वजह से अनंत सिंह शपथ नहीं ले सके थे। बाद में बाहुबली अनंत सिंह ने अदालत से शपथ लेने की अनुमति हासिल की और फिर वो विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे थे।

अनंत सिंह माथे पर लंबा टीका लगाकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्पीकर प्रेम कुमार से हाथ भी मिलाया। अनंत सिंह करीब तीन महिने से जेल में बंद हैं। अनंत सिंह ने वापस बेऊर जेल जाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हम कांड में निर्दोष हैं… जांच चल रही है. हम निर्दोष हैं और न्याय मिलेगा।’

