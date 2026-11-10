मुंह से नहीं बता सकते, कॉपी देखना पड़ेगा; बेटी की शादी में मेहमानों की लिस्ट पर बोले अनंत सिंह

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में देश-विदेश से मेहमानों के आने की उम्मीद है। अनंत सिंह से जब उनकी बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कॉपी देखनी पड़ेगी।

बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा के विधायक अनंत सिंह लगातार चर्चा में हैं। दरअसल 25 नवंबर को अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट में इस होने वाली शादी को शाही शादी कहा जा रहा है। अनंत सिंह के गांव नदवां में शादी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और चर्चा इस शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर भी खूब हो रही है। बताया जा रहा है कि इस शादी में देश-विदेश से मेहमान आ सकते हैं। अनंत सिंह से जब उनकी बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कॉपी देखनी पड़ेगी।

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी की शादी मूल रूप से पटना से ही सटे बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश से हो रही है। ऋषिकेश पिछले कई सालों से अमेरिका में रहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस शादी में अनंत सिंह अपने दामाद को करीब 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर तोहफे में देने वाले हैं औऱ यह लग्जरी कार पटना में आ भी चुकी है।

पटना में जब अनंत सिंह से पूछा गया कि शादी की तैयारी हो चुकी है? तब इसपर उन्होंने कहा कि हां, सबकुछ तैयारी है। सभी लोग आईए।' जब उनसे पूछा गया कि कौन-कौन आ रहा है? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि हम उनता मुंह से नहीं बता सकते। इसके लिए हमको कॉपी देखना पड़ेगा। जाहिर है इस भव्य शादी में मेहमानों की फेहरिस्त काफी लंबी रहने वाली है।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का कार्ड भी अब लोगों को दिया जाने लगा है। अनंत सिंह की पत्नी ने मंदिर में जाकर भगवान को भी निमंत्रण कार्ड दिया है। अनंत सिंह के घर सामने एक ठाकुरबाड़ी है और वहां शिवलिंग का मंदिर है। इस मंदिर में छोटा सा शिवलिंग है और यहां भी भगवान का न्योता दिया गया है।