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मुंह से नहीं बता सकते, कॉपी देखना पड़ेगा; बेटी की शादी में मेहमानों की लिस्ट पर बोले अनंत सिंह

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में देश-विदेश से मेहमानों के आने की उम्मीद है। अनंत सिंह से जब उनकी बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कॉपी देखनी पड़ेगी।

Expelled JD(U) leader Anant Singh
मोकामा के विधायक अनंत सिंह। (फाइल फोटो)

बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा के विधायक अनंत सिंह लगातार चर्चा में हैं। दरअसल 25 नवंबर को अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट में इस होने वाली शादी को शाही शादी कहा जा रहा है। अनंत सिंह के गांव नदवां में शादी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और चर्चा इस शादी में आने वाले मेहमानों को लेकर भी खूब हो रही है। बताया जा रहा है कि इस शादी में देश-विदेश से मेहमान आ सकते हैं। अनंत सिंह से जब उनकी बेटी की शादी में आने वाले मेहमानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो कॉपी देखनी पड़ेगी।

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी की शादी मूल रूप से पटना से ही सटे बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश से हो रही है। ऋषिकेश पिछले कई सालों से अमेरिका में रहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस शादी में अनंत सिंह अपने दामाद को करीब 2 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर तोहफे में देने वाले हैं औऱ यह लग्जरी कार पटना में आ भी चुकी है।

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पटना में जब अनंत सिंह से पूछा गया कि शादी की तैयारी हो चुकी है? तब इसपर उन्होंने कहा कि हां, सबकुछ तैयारी है। सभी लोग आईए।' जब उनसे पूछा गया कि कौन-कौन आ रहा है? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि हम उनता मुंह से नहीं बता सकते। इसके लिए हमको कॉपी देखना पड़ेगा। जाहिर है इस भव्य शादी में मेहमानों की फेहरिस्त काफी लंबी रहने वाली है।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का कार्ड भी अब लोगों को दिया जाने लगा है। अनंत सिंह की पत्नी ने मंदिर में जाकर भगवान को भी निमंत्रण कार्ड दिया है। अनंत सिंह के घर सामने एक ठाकुरबाड़ी है और वहां शिवलिंग का मंदिर है। इस मंदिर में छोटा सा शिवलिंग है और यहां भी भगवान का न्योता दिया गया है।

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शिवांगी की शादी के लिए छपवाए गए कार्ड में प्रेषक के तौर पर अनंत सिंह का नाम लिखा है। इस पूरी शाही शादी का कार्यक्रम कुछ इस तरह है। 20 तारीख को शुभ फलदान एवं तिलकोत्सव होगा। 23 नवंबर को हल्दी कलश और 24 नवंबर को मेहंदी एवं संगीत का कार्यक्रम है। 25 नवंबर को शादी का कार्यक्रम है। सारे कार्यक्रम अनंत सिंह के गांव नदावां में ही आयोजित होगा। इस कार्ड में अनंत सिंह के परिवार के अन्य सस्यों का भी नाम लिखा हुआ है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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