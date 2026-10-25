जदयू से निकाले जाने के बाद अब क्या करेंगे अनंत सिंह, मोकामा विधायक ने बताया फ्यूचर प्लान

जनता दल (यूनाइटेड) से बाहर किए गए मोकामा अनंत सिंह लगातार जदयू पर बरस रहे हैं। हालांकि, वो नीतीश कुमार और निशांत को लेकर ज्यादा तल्ख नजर नहीं आ रहे हैं। अब अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपना फ्यूचर प्लान भी बताया है।

जनता दल (यूनाइटेड) से निकाले जाने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। जदयू से निष्कासित अनंत सिंह खुलकर पार्टी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दावा कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। इस बीच अब अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने फ्यूचर प्लान का भी खुलासा किया है। जदयू से निकाले गए अनंत सिंह अब क्या करेंगे? इसपर अब लगभग सस्पेंस खत्म हो गया है।

पत्रकारों से घिरे अनंत सिंह ने कहा कि हमको कोई गम नहीं है। जनता मालिक है और भगवान है। जो कार्रवाई किया है वो बढ़िया किया है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार खुद रहते नहीं तो औऱ है कौन पार्टी में? उस पार्टी में कौन योगदान वाला आदमी है, जो हमको निकाला है वो किस कर्म का है? हम तो कह रहे हैं कि निकाल दो। अब नीतीश कुमार नहीं ना हैं, नीतीश कुमार की पार्टी थी लेकिन नीतीश कुमार खत्म हो गए, तो पार्टी ही खत्म हो गई। अब 10 सीट आने में भी आफत होगा।

आगे क्या करेंगे अनंत सिंह.. जब पत्रकारों ने अनंत सिंह से पूछा कि आप अब किस पार्टी में जाएंगे? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि हम क्यों किसी पार्टी में जाएंगे। हम आपको पहले ही बता दें कि कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हां। अनंत सिंह ने आगे कहा कि हम कभी टिकट मांगने नहीं गए हैं हमको पार्टी ने बुला कर टिकट दिया था।

नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई थी और अब नीतीश कुमार खत्म हो गए तो पार्टी भी खत्म हो गई। हम देख रहे हैं कि जदयू का भविष्य खत्म है। अनंत सिंह ने आगे कहा कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा करेगा जनता उसको जवाब देगी।

अनंत सिंह JDU से बाहर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी को छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है।