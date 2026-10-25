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जदयू से निकाले जाने के बाद अब क्या करेंगे अनंत सिंह, मोकामा विधायक ने बताया फ्यूचर प्लान

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जनता दल (यूनाइटेड) से बाहर किए गए मोकामा अनंत सिंह लगातार जदयू पर बरस रहे हैं। हालांकि, वो नीतीश कुमार और निशांत को लेकर ज्यादा तल्ख नजर नहीं आ रहे हैं। अब अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपना फ्यूचर प्लान भी बताया है।  

Anant Singh
अनंत सिंह ने अपने भविष्य के प्लान का खुलासा किया है।

जनता दल (यूनाइटेड) से निकाले जाने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। जदयू से निष्कासित अनंत सिंह खुलकर पार्टी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दावा कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। इस बीच अब अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने फ्यूचर प्लान का भी खुलासा किया है। जदयू से निकाले गए अनंत सिंह अब क्या करेंगे? इसपर अब लगभग सस्पेंस खत्म हो गया है।

पत्रकारों से घिरे अनंत सिंह ने कहा कि हमको कोई गम नहीं है। जनता मालिक है और भगवान है। जो कार्रवाई किया है वो बढ़िया किया है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार खुद रहते नहीं तो औऱ है कौन पार्टी में? उस पार्टी में कौन योगदान वाला आदमी है, जो हमको निकाला है वो किस कर्म का है? हम तो कह रहे हैं कि निकाल दो। अब नीतीश कुमार नहीं ना हैं, नीतीश कुमार की पार्टी थी लेकिन नीतीश कुमार खत्म हो गए, तो पार्टी ही खत्म हो गई। अब 10 सीट आने में भी आफत होगा।

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आगे क्या करेंगे अनंत सिंह..

जब पत्रकारों ने अनंत सिंह से पूछा कि आप अब किस पार्टी में जाएंगे? इसपर अनंत सिंह ने कहा कि हम क्यों किसी पार्टी में जाएंगे। हम आपको पहले ही बता दें कि कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हां। अनंत सिंह ने आगे कहा कि हम कभी टिकट मांगने नहीं गए हैं हमको पार्टी ने बुला कर टिकट दिया था।

नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई थी और अब नीतीश कुमार खत्म हो गए तो पार्टी भी खत्म हो गई। हम देख रहे हैं कि जदयू का भविष्य खत्म है। अनंत सिंह ने आगे कहा कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा करेगा जनता उसको जवाब देगी।

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अनंत सिंह JDU से बाहर

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह और पूर्व विधायक नीलम देवी को छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष से संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी कार्यालय आदेश में दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और संगठन के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। आदेश में अनंत सिंह पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा विधान परिषद चुनाव में जदयू उम्मीदवार के विरुद्ध काम कर दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप भी लगाया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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