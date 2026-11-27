अनंत सिंह ने अपने ड्राइवर को मारी लात? वायरल वीडियो में दिखा छोटे सरकार का रौब
कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जब अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे तब उन्होंने अचानक अपने ड्राइवर को लात मार दी। इसका एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी काफी चर्चा में रही। इस शादी से जुड़े कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अब एक वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इस वीडियो में बाहुबली विधायक अनंत सिंह कथित तौर से अपने ड्राइवर को लात से मार रहे हैं। हालांकि, 'लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम' इस वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह अपने ड्राइवर पर आगबबूला हो गए थे। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जब अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे तब उन्होंने अचानक अपने ड्राइवर को लात मार दी। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को अपने ड्राइवर पर किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया था जिसके बाद छोटे सरकार का यह रौब वाला अंदाज दिखा।
अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में लाखों लोग जुटे थे। शादी कार्यक्रम के आय़ोजन के बीच अनंत सिंह अपनी गाड़ी पर सवार होकर समर्थकों के बीच भी नजर आए थे। सैकड़ों समर्थकों के बीच अनंत सिंह गाड़ी पर सवार थे और उनकी गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। इस दौरान अनंत सिंह हाथ में लाल गमछा लेकर देसी अंदाज में इसे लहराते हुए नजर आए थे।
बीते 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी थी। शादी के बाद शिवांगी डफेंडर कार में सवार होकर अपने दूल्हे राजा ऋषिकेश के साथ ससुराल चली गई हैं। इधर अनंत सिंह को अब जल्द ही चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में सरेंडर भी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव प्रचार के दौरान सरेआम दुलारचंद यादव की हत्या पटना से सटे मोकामा में कर दी गई थी।