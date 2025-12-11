अनंत सिंह के घोड़े कहां रहेंगे, मोकामा विधायक को पटना में डुप्लेक्स मिला; पुराने बंगले से है छोटा

संक्षेप: अनंत सिंह का पुराना बंगला जो एक माल रोड में है वो काफी बड़ा है। अनंत सिंह आम तौर पर जब भी चुनाव जीतते हैं तो इस बंगले में हजारों लोगों के लिए भोज का आयोजन किया जाता है। अनंत सिंह घोड़ों के भी शौकीन हैं और पुराने बंगले में उनके घोड़े भी रहते हैं।

मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, चर्चा इस बार उनके अनोखे अंदाज की नहीं बल्कि बिहार सरकार द्वारा उन्हें मिले नए घर को लेकर हो रही है। बिहार सरकार ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित एक डुप्लेक्स फ्लैट आवंटित किया है। इस फ्लैट का नंबर 8/11 है। अब इस फ्लैट के आगे मोकामा और विधानसभा संख्या-178 लिखा गया है। सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या अब अनंत सिंह एक माल रोड स्थित अपने पुराने आवास को खाली करेंगे? कहा जा रहा है कि जो डुप्लेक्स अनंत सिंह को दिया गया है वो उनके पुराने बंगले से छोटा है।

बताया जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग ने एक खत जारी किया है। इसमें सभी निर्वतमान विधायकों को एक-एक डुप्लेक्स दिया गया है। इन्हीं में से एक डुप्लेक्स अनंत सिंह को भी मिला है। बताया जा रहा है कि जो डुप्लेक्स अनंत सिंह को आवंटित किया गया है उसमें हाल तक राष्ट्रीय के विधान पार्षद सुनील सिंह रह रहे थे।

अनंत सिंह के घोड़े कहां रहेंगे अनंत सिंह का पुराना बंगला जो एक माल रोड में है वो काफी बड़ा है। अनंत सिंह आम तौर पर जब भी चुनाव जीतते हैं तो इस बंगले में हजारों लोगों के लिए भोज का आयोजन किया जाता है। अनंत सिंह घोड़ों के भी शौकीन हैं और पुराने बंगले में उनके घोड़े भी रहते हैं। लेकिन जो नया डुप्लेक्स अनंत सिंह को अलॉट हुआ है उसमें घोड़ों को रखने की जगह नहीं है। इतना ही नहीं अनंत सिंह के पास कई महंगी गाड़ियां भी हैं। नए डुप्लेक्स में कई गाड़ियों को रखने की भी जगह नहीं है।