Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMokama like incident could happen attempt to attack Manoj Tiwari during roadshow in Buxar 6 arrested
मोकामा जैसा कांड हो जाता; बक्सर में रोड शो कर रहे मनोज तिवारी पर हमले की कोशिश, 6 अरेस्ट

मोकामा जैसा कांड हो जाता; बक्सर में रोड शो कर रहे मनोज तिवारी पर हमले की कोशिश, 6 अरेस्ट

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार के दौरान मनोज तिवारी पर बक्सर जिले के डुमरांव में हमले की कोशिश की गई। तिवारी ने कहा कि मोकामा जैसा कांड हो जाता, उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। उन्होंने राजद समर्थकों पर उपद्रव के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया है।

Sun, 2 Nov 2025 11:08 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, बक्सर
share Share
Follow Us on

बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव में रोड शो कर रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद मनोज तिवारी पर शनिवार को हमले की कोशिश की गई। भोजपुरी एक्टर तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के समर्थकों पर उपद्रव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डुमरांव में मोकामा जैसी स्थिति हो गई थी, उन्होंने अपने ड्राइवरों को तुरंत गाड़ी भगाने को कहा। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के भाजपा सांसद तथा भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी शनिवार को डुमरांव में रोड शो करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरियांव गांव के पास उनके काफिले पर हमले की कोशिश की गई। मनरेगा के पंचायत तकनीकी सहायक धनजी सिंह के लिखित बयान पर स्थानीय थाने में 11 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

ये भी पढ़ें:मुझ पर हमले का प्रयास हुआ, सांसद मनोज तिवारी का दावा; RJD समर्थकों पर आरोप
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आरोपी सभी लोग अरियांव गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

मनोज तिवारी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि डुमरांव में अरियांव ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ उनके रोड शो का स्वागत कर रहे थे, तभी RJD का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चला कर निकल गए।

इसके बाद मीडिया से बातचीत में तिवारी ने कहा, “पहले तो उन्होंने हूटिंग की। फिर किसी व्यक्ति ने हमारी गाड़ी पर आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की। जब हमने विरोध किया तो उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की और गाली-गलौज करने लगे।”

मनोज तिवारी ने आगे बताया कि उन्होंने अपने ड्राइवरों को "मोकामा जैसी" किसी भी स्थिति से बचने के लिए वहां से जल्दी से गाड़ी भगाने को कहा। तिवारी ने कहा कि उपद्रवियों ने उनकी गाड़ियों पर लाठियां बरसाईं और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया।

भाजपा नेता की ओर से दिए गए बयान के अनुसार इसकी शिकायत, चुनाव आयोग और प्रशासन से की गई है। उन्होंने इसे गंभीर अपराध बताया और कहा कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या

बता दें कि बीते गुरुवार को पटना जिले के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, रविवार को उन्हें जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:मोकामा दुलारचंद मर्डर: अनंत के बाद जन सुराज कैंडिडेट पीयूष भी होंगे गिरफ्तार

दुलारचंद आरजेडी से जुड़े थे और इस चुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। टाल क्षेत्र में पीयूष और अनंत सिंह का काफिला टकरा गया तो दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत्त हो गई जिसमें दुलारचंद की जान चली गई।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Manoj Tiwari Buxar News Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।