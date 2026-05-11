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रेल गुमटी बंद कर सो गया गेटमैन, जन शताब्दी समेत तीन ट्रेन अटकी, सस्पेंड

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, मोकामा
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मोकामा जंक्शन के पश्चिमी गुमटी पर तैनात गेटमैन ड्यूटी पर ही सो गया। कंट्रोल रूम का गेटमैन से संपर्क नहीं होने के कारण जन शताब्दी एक्सप्रेस, दक्षिण बिहार एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनों के परिचालन पर लगभग 10 मिनट का असर पड़ा।

रेल गुमटी बंद कर सो गया गेटमैन, जन शताब्दी समेत तीन ट्रेन अटकी, सस्पेंड

पटना जिला के अंतर्गत मोकामा जंक्शन के पश्चिम रेल गुमटी पर तैनात गेटमैन समपार फाटक बंद कर सो गया, जिसके कारण तीन ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ। 10 मिनट तक ट्रेन के साथ-साथ फाटक बंद होने के कारण सड़क पर भी जाम लग गया। मामले में दोषी पाए गए गेटमैन शिव कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि शनिवार रात 10 बजे से रविवार की सुबह 6 तक ड्यूटी थी। रविवार सुबह रेल ड्यूटी पर तैनात गेटमैन शिव फाटक बंद कर सो गया था। केबिन मैन के कमरे से कोई संदेश नहीं मिलने के कारण ट्रेनों का परिचालन भी 10 मिनट रुक गया तथा सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। रेल कंट्रोल तथा मोकामा स्टेशन पैनल के द्वारा काफी संदेश देने के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।

दूसरे स्टाफ को भेज कर वहां जांच करवाई गई तो केबिन मैन सोया हुआ पाया गया। सड़क मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। स्टेशन प्रबंधक हरि शंकर कुमार ने बताया कि निलंबित गेटमैन की ड्यूटी रात 10 से सुबह 6 बजे तक थी। लापरवाही बरतने के आरोप में गेटमैन को निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है।

गेटमैन के बीमार होने की खबर

बताया जाता है कि गेटमैन शिव की तबीयत खराब थी। उसे बुखार था और शायद यही कारण है कि थका होने के कारण वह सो गया। केबिन में दूसरा कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण पश्चिमी केबिन और पैनल कक्षा के बीच संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा था। इस कारण ना तो रेल समपार फाटक खुल पाया और ना ही ट्रेनों को सिग्नल मिल पाया। अप और डाउन लाइन की ट्रेनें काफी देर तक रुकी रही। काफी देर तक गुमटी बंद रहने से कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल तथा साइकिल को बैरियर के नीचे से निकालने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अफरा तफरी मची रही। गेटमैन से संपर्क ना होने के कारण पटना-झाझा मेमू, साउथ बिहार एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन कुछ समय के लिए अधर में लटका रहा।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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