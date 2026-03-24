अनंत सिंह के समर्थकों का जोश हाई, नारेबाजी और माला पहना स्वागत; महारानी स्थान में करेंगे पूजा

Anant Singh News: उत्साही समर्थक अनंत सिंह के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं। अनंत सिंह भी हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, ‘सबनीमा में अपने जनता मालिक के बीच।’

Anant Singh News: बिहार के मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों का जोश हाई है। मोकामा विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की खुशी में आवास को फूलों से सजाया गया है। वहीं, लोगों के लिए विशेष भोजन और मिष्ठान का प्रबंध किया गया है। अनंत सिंह के आधिकारिक फेसबुक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं।

उत्साही समर्थक अनंत सिंह के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं। अनंत सिंह भी हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, ‘सबनीमा में अपने जनता मालिक के बीच।’ समर्थकों के मुताबिक, अनंत सिंह मंगलवार को यानी आज बड़‌हिया स्थित महारानी स्थान जाकर पूजा-अर्चना करेंगे।

जमानत मिलने पर बेऊर से बाहर आए हैं अनंत सिंह बता दें कि मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह जमानत मिलने के बाद सोमवार की शाम बेऊर जेल से बाहर आ गए। चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में वह जेल में बंद थे। 142 दिनों बाद उनकी रिहाई से समर्थकों में भारी उत्साह दिखा। दोपहर से ही जेल के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। कोर्ट की औपचारिकता पूरी करने के बाद उनकी रिहाई हुई। जेल से निकलकर वे सीधे पटना स्थित सरकारी आवास पहुंचे।

जहां परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को अनंत कुमार सिंह को बेऊर जेल से मुक्त करने आदेश जारी किया। पटना हाईकोर्ट से जमानत आदेश की कॉपी मिलने के बाद विशेष अदालत में बेल बॉड दाखिल किया गया। इसके बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ।