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अनंत सिंह के समर्थकों का जोश हाई, नारेबाजी और माला पहना स्वागत; महारानी स्थान में करेंगे पूजा

Mar 24, 2026 10:53 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Anant Singh News: उत्साही समर्थक अनंत सिंह के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं। अनंत सिंह भी हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, ‘सबनीमा में अपने जनता मालिक के बीच।’

अनंत सिंह के समर्थकों का जोश हाई, नारेबाजी और माला पहना स्वागत; महारानी स्थान में करेंगे पूजा

Anant Singh News: बिहार के मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों का जोश हाई है। मोकामा विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की खुशी में आवास को फूलों से सजाया गया है। वहीं, लोगों के लिए विशेष भोजन और मिष्ठान का प्रबंध किया गया है। अनंत सिंह के आधिकारिक फेसबुक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं।

उत्साही समर्थक अनंत सिंह के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं। अनंत सिंह भी हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, ‘सबनीमा में अपने जनता मालिक के बीच।’ समर्थकों के मुताबिक, अनंत सिंह मंगलवार को यानी आज बड़‌हिया स्थित महारानी स्थान जाकर पूजा-अर्चना करेंगे।

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जमानत मिलने पर बेऊर से बाहर आए हैं अनंत सिंह

बता दें कि मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह जमानत मिलने के बाद सोमवार की शाम बेऊर जेल से बाहर आ गए। चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में वह जेल में बंद थे। 142 दिनों बाद उनकी रिहाई से समर्थकों में भारी उत्साह दिखा। दोपहर से ही जेल के बाहर भारी संख्या में समर्थक जुटने शुरू हो गए थे। कोर्ट की औपचारिकता पूरी करने के बाद उनकी रिहाई हुई। जेल से निकलकर वे सीधे पटना स्थित सरकारी आवास पहुंचे।

जहां परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को अनंत कुमार सिंह को बेऊर जेल से मुक्त करने आदेश जारी किया। पटना हाईकोर्ट से जमानत आदेश की कॉपी मिलने के बाद विशेष अदालत में बेल बॉड दाखिल किया गया। इसके बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ।

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दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नवंबर 2025 को मोकामा टाल में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बेऊर जेल में रखा गया था। जेल में रहकर अनंत सिंह ने मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को शिकस्त दी थी।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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