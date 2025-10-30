मोकामा में जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या, गोली मारने के बाद गाड़ी से कुचला

संक्षेप: बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की गुरुवार को निर्मम हत्या कर दी गई। उन्हें पहले गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हत्या का आरोप है।

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की गुरुवार को हत्या कर दी गई। यह वारदात तब हुई, जब बसावनचक गांव में वे गुरुवार को जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्षी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या करने के बाद दुलारचंद यादव को गाड़ी से भी कुचला। दुलारचंद की गाड़ी पर गोलियों के निशान मिले हैं। वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रित करने में जुट गए। परिजन दुलारचंद की हत्या का आरोप मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक एवं जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि मौके पर अधिकारियों को भेजा गया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है।

फेसबुक लाइव पर जन सुराज के कैंडिडेट ने अनंत सिंह पर लगाए आरोप पीयूष प्रियदर्षी ने गुरुवार को लगभग 3 बजकर 21 मिनट पर अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। उन्होंने कहा,"गरीब दबने वाला नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। दुलारचंद यादव को मारा है, यह भूलने वाले नहीं है। टाल हमारा इलाका है। गुंडागर्दी पर उतरना सही नहीं है। हम भी कमजोर नहीं हैं।" पीयूष ने कहा कि दुलारचंद यादव के साथ जो हुआ उसका जवाब बहुत जल्द ही दिया जाएगा। (लाइव का वीडियो इस खबर के अंत में है)

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हॉट सीट बनी हुई है। यहां से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह एनडीए प्रत्याशी के रूप में जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन ने दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी के टिकट पर लड़ाया है। वहीं, पीके की जन सुराज पार्टी से भी पीयूष प्रियदर्शी मैदान में हैं।