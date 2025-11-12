Mokama Exit Polls: अनंत सिंह का मोकामा में क्या होगा, भाई वीरेंद्र जीत रहे अपना चुनाव

संक्षेप: बिहार की हॉट सीट मोकामा से अनंत सिंह को चुनाव में झटका लगता है। उनकी हार का अनुमान है। वहीं मनेर से भाई वीरेंद्र एक बार फिर से जीत सकते हैं। न्यूज पिंच के सर्वे में टाइट फाइट का अनुमान है। ऐसे में नतीजों से पहले लोगों की बेसब्री बढ़ गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। उससे पहले एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में जेडीयू और भाजपा की लीडरशिप वाले एनडीए की लहर का अनुमान जताया गया है, लेकिन Journo Mirro के सर्वे में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। यदि नतीजा यही रहा तो फिर यह चौंकाने वाला होगा और सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल न्यूज पिंच की ओर से भी एक सर्वे हुआ है, जिसमें टाइट फाइट का अनुमान जाहिर किया गया है। इसी सर्वे में कुछ हॉट सीटों का अनुमान भी बताया गया है।

सूबे की सबसे चर्चित और हॉट सीट मोकामा को लेकर अनुमान है कि यहां से बाहुबली अनंत सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। इस सीट से एक अन्य बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद से कैंडिडेट हैं और उनकी जीत की भविष्यवाणी की गई है। चुनाव के बीच ही दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी और इसी मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैंपेन के आखिरी दिनों में उनकी पत्नी नीलम ने ही प्रचार की कमान संभाली थी। अब देखना होगा कि अनंत कुमार जेल से जीतते हैं या फिर उन्हें दोहरा झटका लगता है। हालांकि वह इससे पहले भी दो बार जेल से ही चुनाव जीत चुके हैं।

अब बात करतें है, एक और दिलचस्प और हॉटसीट मनेर की। न्यूज पिंच के ही सर्वे के अनुसार यहां से आरजेडी के दबंग छवि वाले भाई वीरेंद्र जीत सकते हैं। उनका मुकाबला यहां लोजपा-रामविलास के कैंडिडेट जितेंद्र यादव से था। भाई वीरेंद्र इस सीट से लगातार विधायक रहे हैं और पिछले दिनों एक पंचायत सचिव से बातचीत का उनका ऑडियो वायरल हुआ था। इस सर्वे में दरभंगा की अलीनगर सीट का भी अनुमान शामिल है, जहां से मैथिली ठाकुर उतरी हैं। अनुमान है कि मैथिली ठाकुर का सियासी डेब्यू जोरदार हो सकता है और उन्हें जीत मिलेगी।