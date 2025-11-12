Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmokama exit polls anant singh will lost and bhai virendra win
Mokama Exit Polls: अनंत सिंह का मोकामा में क्या होगा, भाई वीरेंद्र जीत रहे अपना चुनाव

Mokama Exit Polls: अनंत सिंह का मोकामा में क्या होगा, भाई वीरेंद्र जीत रहे अपना चुनाव

संक्षेप: बिहार की हॉट सीट मोकामा से अनंत सिंह को चुनाव में झटका लगता है। उनकी हार का अनुमान है। वहीं मनेर से भाई वीरेंद्र एक बार फिर से जीत सकते हैं। न्यूज पिंच के सर्वे में टाइट फाइट का अनुमान है। ऐसे में नतीजों से पहले लोगों की बेसब्री बढ़ गई है।

Wed, 12 Nov 2025 09:45 AMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। उससे पहले एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में जेडीयू और भाजपा की लीडरशिप वाले एनडीए की लहर का अनुमान जताया गया है, लेकिन Journo Mirro के सर्वे में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। यदि नतीजा यही रहा तो फिर यह चौंकाने वाला होगा और सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल न्यूज पिंच की ओर से भी एक सर्वे हुआ है, जिसमें टाइट फाइट का अनुमान जाहिर किया गया है। इसी सर्वे में कुछ हॉट सीटों का अनुमान भी बताया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूबे की सबसे चर्चित और हॉट सीट मोकामा को लेकर अनुमान है कि यहां से बाहुबली अनंत सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। इस सीट से एक अन्य बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद से कैंडिडेट हैं और उनकी जीत की भविष्यवाणी की गई है। चुनाव के बीच ही दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी और इसी मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैंपेन के आखिरी दिनों में उनकी पत्नी नीलम ने ही प्रचार की कमान संभाली थी। अब देखना होगा कि अनंत कुमार जेल से जीतते हैं या फिर उन्हें दोहरा झटका लगता है। हालांकि वह इससे पहले भी दो बार जेल से ही चुनाव जीत चुके हैं।

अब बात करतें है, एक और दिलचस्प और हॉटसीट मनेर की। न्यूज पिंच के ही सर्वे के अनुसार यहां से आरजेडी के दबंग छवि वाले भाई वीरेंद्र जीत सकते हैं। उनका मुकाबला यहां लोजपा-रामविलास के कैंडिडेट जितेंद्र यादव से था। भाई वीरेंद्र इस सीट से लगातार विधायक रहे हैं और पिछले दिनों एक पंचायत सचिव से बातचीत का उनका ऑडियो वायरल हुआ था। इस सर्वे में दरभंगा की अलीनगर सीट का भी अनुमान शामिल है, जहां से मैथिली ठाकुर उतरी हैं। अनुमान है कि मैथिली ठाकुर का सियासी डेब्यू जोरदार हो सकता है और उन्हें जीत मिलेगी।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इन सीटों पर फंसा है मैच, पलट सकता है गेम

इस सर्वे में कुछ ऐसी सीटें भी हैं, जहां टाइट फाइट की उम्मीद है। इन सीटों में कल्याणपुर, ढाका, हरलखी, नरपतगंज, बेनीपुर, बलरामपुर, इस्लामपुर, पालीगंज आदि शामिल हैं। इस सर्वे में कहा गया है कि एनडीए को कुल 121 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन को 119 सीटें हासिल होंगी। ऐसे में इन सीटों में से ज्यादा किसके खाते में जाती हैं। यह देखना होगा और यहां से गेम भी पलट सकता है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Anant Singh bihar exit polls Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar chunav voting, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।