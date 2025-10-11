मोकामा में 25 साल बाद महा-मुकाबला; अनंत सिंह से क्यों लड़ने जा रहे सूरजभान सिंह, कौन पड़ेगा भारी?

मोकामा में 25 साल बाद महा-मुकाबला का माहौल बन रहा है। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर विधायक बने सूरजभान सिंह के परिवार और अनंत के बीच चुनावी दंगल हो सकता है। अनंत जेडीयू से तो सूरजभान की पत्नी वीणा राजद से लड़ सकती हैं।

बिहार में इस चुनाव का सबसे रोमांचक दंगल मोकामा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। जेल में रहते मोकामा से निर्दलीय जीते सूरजभान सिंह अपने बाद लगातार पांच बार जीते अनंत सिंह के एक बयान से भड़के हुए हैं और एक बार फिर मोकामा के मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। मोकामा से 2000 में अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह को बड़े मार्जिन से हराकर विधायक बने सूरजभान के परिवार के किसी सदस्य और अनंत के बीच महा-मुकाबला के आसार बन रहे हैं। अनंत ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की कैंडिडेट लिस्ट आने से पहले ही 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। सूरजभान का परिवार राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जा रहा है और चर्चा है कि मुंगेर सांसद रह चुकीं उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा में पति की राजनीतिक विरासत वापस लेने के लिए कूदने वाली हैं।

दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान बलिया के पूर्व सांसद हैं। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद बीवी वीणा देवी और पूर्व सांसद भाई चंदन सिंह के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी में शनिवार को ही शामिल होने वाले थे, लेकिन यह कल के लिए टल गया है। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव अब सूरजभान समेत परिवार के तीनों पूर्व सांसदों और उनके साथ आ रहे दूसरे नेताओं को रविवार को सदस्यता देंगे। तेजस्वी के सामने अभी महागठबंधन का सीट बंटवारा सुलझाना ज्यादा जरूरी है, जिसे कांग्रेस, सीपीआई-माले और मुकेश सहनी ने उलझा रखा है।