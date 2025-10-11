Hindustan Hindi News
मोकामा में 25 साल बाद महा-मुकाबला; अनंत सिंह से क्यों लड़ने जा रहे सूरजभान सिंह, कौन पड़ेगा भारी?

मोकामा में 25 साल बाद महा-मुकाबला का माहौल बन रहा है। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर विधायक बने सूरजभान सिंह के परिवार और अनंत के बीच चुनावी दंगल हो सकता है। अनंत जेडीयू से तो सूरजभान की पत्नी वीणा राजद से लड़ सकती हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 11 Oct 2025 05:17 PM
बिहार में इस चुनाव का सबसे रोमांचक दंगल मोकामा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। जेल में रहते मोकामा से निर्दलीय जीते सूरजभान सिंह अपने बाद लगातार पांच बार जीते अनंत सिंह के एक बयान से भड़के हुए हैं और एक बार फिर मोकामा के मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। मोकामा से 2000 में अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह को बड़े मार्जिन से हराकर विधायक बने सूरजभान के परिवार के किसी सदस्य और अनंत के बीच महा-मुकाबला के आसार बन रहे हैं। अनंत ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की कैंडिडेट लिस्ट आने से पहले ही 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। सूरजभान का परिवार राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जा रहा है और चर्चा है कि मुंगेर सांसद रह चुकीं उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा में पति की राजनीतिक विरासत वापस लेने के लिए कूदने वाली हैं।

दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान बलिया के पूर्व सांसद हैं। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद बीवी वीणा देवी और पूर्व सांसद भाई चंदन सिंह के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी में शनिवार को ही शामिल होने वाले थे, लेकिन यह कल के लिए टल गया है। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव अब सूरजभान समेत परिवार के तीनों पूर्व सांसदों और उनके साथ आ रहे दूसरे नेताओं को रविवार को सदस्यता देंगे। तेजस्वी के सामने अभी महागठबंधन का सीट बंटवारा सुलझाना ज्यादा जरूरी है, जिसे कांग्रेस, सीपीआई-माले और मुकेश सहनी ने उलझा रखा है।

सूरजभान सिंह RJD में आज शामिल नहीं होंगे; तेजस्वी यादव कल बना सकते हैं मेंबर; मोकामा से बीवी लड़ेंगी!

अनंत सिंह बाढ़ के दबंग बाहुबली हैं और अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। 2005 से अब तक अनंत मोकामा से लगातार 5 चुनाव जीते हैं। पहले तीन बार जेडीयू से, फिर निर्दलीय और 2020 में राजद से। सजा होने के बाद 2022 में मोकामा उप-चुनाव में पत्नी नीलम देवी भी जीतीं। अनंत ने मुंगेर लोकसभा से 2019 में नीलम को कांग्रेस के टिकट पर लड़ाया था, लेकिन जेडीयू के ललन सिंह ने पौने दो लाख के अंतर से हरा दिया। ललन से संबंध बिगड़े थे, लेकिन अब मधुर हैं। अशोक चौधरी भी साथ हैं। रिहाई के बाद अनंत ने एक इंटरव्यू में सूरजभान को लेकर कुछ अपमानजनक बात कह दी थी, जो सूरजभान ने दिल पर ले लिया है। उसके बाद ही सूरजभान ने मोकामा की लड़ाई एक बार फिर लड़ने का मन बनाया है।

अनंत सिंह 14 अक्टूबर को मोकामा से नामांकन करेंगे, सीट बंटवारे और कैंडिडेट लिस्ट से पहले खुला ऐलान

अंडरवर्ल्ड में सूरजभान सिंह का नाम और जलवा बिहार से बाहर भी है। 2004 में बलिया सीट से लोजपा के सांसद बने सूरजभान ने सजा होने के बाद पत्नी वीणा देवी को मुंगेर सीट से 2014 में लोजपा का सांसद बनाया। 2019 में भाई चंदन सिंह को नवादा से लोजपा के टिकट पर एमपी बनाया। सूरजभान का राजनीतिक प्रभाव और नेटवर्क कई जिलों में है। यही वजह है कि बलिया, मुंगेर और नवादा से वो खुद, पत्नी और भाई को सांसद बना गए, जो सात जिलों में फैला हुआ है। सूरजभान के मोकामा छोड़ने के बाद उनके चर्चित साथी ललन सिंह और फिर ललन की पत्नी सोनम देवी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाईं। इस लिहाज से मोकामा सीट का यह चुनाव अडरवर्ल्ड में सत्ता-संतुलन को नया रूप भी दे सकता है।

कभी गरजी बंदूकें, कभी बाहुबली ही ‘सरकार’, मोकामा के सियासी अखाड़े की अनंत कथा

पशुपति पारस के साथ लोजपा तोड़ने और चिराग पासवान को छोड़ने वाले सूरजभान का 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पारस और उनकी पार्टी को किनारे दिया। चिराग पासवान की मजबूत वापसी हुई। पारस की हालत आज इतनी पतली है कि बेटे को अलौली विधानसभा से लड़ाने के लिए वो महागठबंधन से सीट मांग रहे हैं और लालू यादव उनसे पार्टी का राजद में विलय करने कह रहे हैं।

तेजस्वी यादव के भूमिहार दांव से NDA में खलबली; नीतीश ने अरुण कुमार को दोबारा JDU में बुलाया

मोकामा विधानसभा सीट जिला के हिसाब से पटना का हिस्सा है लेकिन लोकसभा क्षेत्र में मुंगेर के अंदर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ने राजद की अनिता देवी को 80870 वोट के अंतर से हराया था लेकिन मोकामा विधानसभा सीट में अनिता ने ललन से 1079 वोट की लीड ली थी। अनंत सिंह तब ललन सिंह के समर्थन में आ चुके थे। वोटिंग से पहले अनंत सिंह को संपत्ति बंटवारा करने के लिए 15 दिन की पैरोल मिली थी और वो इस दौरान क्षेत्र में घूमते नजर आए थे। इसके बावजूद ललन सिंह का मोकामा में पिछड़ जाना एक तरह से अनंत सिंह के लिए झटका था।

VIDEO: गोलियों की तड़तड़ाहट और सड़क पर भागते लोग, देखिए मोकामा में अनंत सिंह के साथ क्या हुआ

2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह का मोकामा से लड़ना तय दिख रहा है। सूरजभान की बीवी को तेजस्वी ने टिकट दिया तो बिहार की 243 सीटों में सबसे हॉट मैच मोकामा की पिच पर खेला जाएगा, यह तय है। कौन भारी पड़ेगा, इस पर बिहार ही नहीं, देश की नजर होगी।

