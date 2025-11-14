Mokama Result LIVE: मोकामा चुनाव नतीजा; अनंत सिंह, वीणा देवी या पीयूष प्रियदर्शी, कौन जीतेगा?

संक्षेप: Mokama Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की मोकामा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के अनंत सिंह छठी बार जीतते हैं या आरजेडी की वीणा देवी और जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी में कोई उनको हराते हैं।

Mokama Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट हॉट सीट है, जहां जेडीयू के अनंत सिंह, आरजेडी की वीणा देवी और जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी हार-जीत वाले मुख्य मुकाबले में हैं। मोकामा सीट की मतगणना पटना में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी। सब इस बात पर भी गौर करेंगे कि पीयूष प्रियदर्शी खुद रेस में आगे आते हैं या अनंत सिंह और वीणा देवी में से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। मोकामा में पहले चरण में 6 नवंबर को 64 प्रतिशत मतदान हुआ था।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच कांटे का मुकाबला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कैंडिडेट अनंत सिंह हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी भी तीसरे महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। अनंत सिंह इस सीट से पहले पांच बार विधायक रह चुके हैं और अब छठी बार जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। 2022 में सजायाफ्ता होने के बाद सीट खाली हुई थी तो उन्होंने उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी को राजद से लड़ाकर जिताया। अनंत खुद निर्दलीय, जेडीयू और राजद के टिकट पर जीते हैं। वीणा देवी मुंगेर की सांसद रही हैं, जिसके अंदर मोकामा भी आता है। उनके पति सूरजभान सिंह और देवर चंदन सिंह भी बलिया और नवादा से लोजपा के सांसद रहे हैं।