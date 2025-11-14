Mohania Result LIVE: मोहनिया सीट का रिजल्ट; संगीता कुमारी, गीता देवी और रवि पासवान में कौन जीतेगा

Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट से बीजेपी की संगीता कुमारी, जन सुराज पार्टी की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान के बीच हार-जीत का मुकाबला दिलचस्प है। 2020 के चुनाव में आरजेडी की संगीता देवी ने बीजेपी के निरंजन राम को 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार संगीता देवी बीजेपी में शामिल होकर उसी सीट से मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। वहीं, जन सुराज पार्टी की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। मोहनिया सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और शुरुआती रुझानों को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें...