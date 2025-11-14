Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmohania assembly seat result live 2025 who will win bjp sangeeta kumari jan suraaj geeta devi Independent ravi paswan
Mohania Result LIVE: मोहनिया सीट का रिजल्ट; संगीता कुमारी, गीता देवी और रवि पासवान में कौन जीतेगा

Mohania Result LIVE: मोहनिया सीट का रिजल्ट; संगीता कुमारी, गीता देवी और रवि पासवान में कौन जीतेगा

संक्षेप: Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: मोहनिया विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बीजेपी की संगीता कुमारी, जन सुराज की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 08:10 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट से बीजेपी की संगीता कुमारी, जन सुराज पार्टी की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान के बीच हार-जीत का मुकाबला दिलचस्प है। 2020 के चुनाव में आरजेडी की संगीता देवी ने बीजेपी के निरंजन राम को 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार संगीता देवी बीजेपी में शामिल होकर उसी सीट से मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। वहीं, जन सुराज पार्टी की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। मोहनिया सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और शुरुआती रुझानों को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

8:00 AM - Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हुई वोटों की गिनती

Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: मोहनिया विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी और हर राउंड में मशीनें क्रमवार खोली जाएंगी। काउंटिंग केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के मुताबिक पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिससे उम्मीदवारों और समर्थकों में उत्सुकता बढ़ गई है।

7:04 AM - Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: मोहनिया सीट की मतगणना प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार में रिकॉर्ड मतदान किसके लिए वरदान, NDA या महागठबंधन सरकार?
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections Bihar Politics
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।