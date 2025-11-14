Mohania Result LIVE: मोहनिया सीट का रिजल्ट; संगीता कुमारी, गीता देवी और रवि पासवान में कौन जीतेगा
संक्षेप: Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: मोहनिया विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बीजेपी की संगीता कुमारी, जन सुराज की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।
Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट से बीजेपी की संगीता कुमारी, जन सुराज पार्टी की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान के बीच हार-जीत का मुकाबला दिलचस्प है। 2020 के चुनाव में आरजेडी की संगीता देवी ने बीजेपी के निरंजन राम को 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार संगीता देवी बीजेपी में शामिल होकर उसी सीट से मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। वहीं, जन सुराज पार्टी की गीता देवी और आरजेडी समर्थित निर्दलीय रवि पासवान ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। मोहनिया सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और शुरुआती रुझानों को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें...
8:00 AM - Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हुई वोटों की गिनती
Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: मोहनिया विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी और हर राउंड में मशीनें क्रमवार खोली जाएंगी। काउंटिंग केंद्र पर सुरक्षा और निगरानी की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के मुताबिक पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिससे उम्मीदवारों और समर्थकों में उत्सुकता बढ़ गई है।
7:04 AM - Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती
Mohania Assembly Seat Result LIVE 2025: मोहनिया सीट की मतगणना प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।