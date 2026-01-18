आर्यन सिंह बनकर कोचिंग चलाता था मो. फंटू, छात्राओं को रिलेशन बनाने को करता था फोर्स; FIR दर्ज

संक्षेप: फंटू कटिहार से पूर्णिया बताकर नेपाल ले जाता था। वहां पर लड़कियों पर शराब पीने और रिलेशन बनाने के लिए प्रेशर डालता था। बहाने बनाकर वह अपनी छात्राओं को प्रपोज करता और उनके साथ अश्लील हरकत भी करता था।

बिहार के कटिहार में एक मुस्लिम युवक का सनसनीखेज कारनामा सामने आया है। मोहम्मद फंटू नामक युवक खुद को आर्यन सिंह बताकर कोचिंग पढाता था और अपनी छात्राओं को सेक्सु्ल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करता था। एजुकेशनल टूर पर नेपाल ले जाकर शराब पीने का भी दबाव बनाता था। मामले में स्थानीय थाना की एक महिला पदाधिकारी की फंटू से मिलीभगत उजागर हुई है। छात्राओं की शिकायत पर एसपी ने मामले को गंभीरता ले लेते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसपी के आदेश पर मनिहारी थाने में मोहम्मद फंटू उर्फ आर्यन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है तो आरोपी भूमिगत हो गया है।

एक न्यूज चैनल को दिए बयान में छात्राओं ने मोहम्मद फंटू पर गंभीर आरोप लगाए। बताया कि उन लोगों ने आर्यन सिंह के गैप कोचिंग इंस्टीच्यूट में एडमिशन करवाया। मो. फंटू ने मनिहारी अनुमंडल में पिछले कुछ समय पहले गैप इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी वेलफेयर ट्रस्ट नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। संस्था में सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं को नामांकित किया गया। लड़कियों ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से संस्था के छात्र-छात्राओं और कर्मियों को टूर पर ले जाता था। कटिहार से पूर्णिया बताकर नेपाल ले जाता था। वहां पर लड़कियों पर शराब पीने और रिलेशन बनाने के लिए प्रेशर डालता था। बहाने बनाकर वह अपनी छात्राओं को प्रपोज करता और उनके साथ अश्लील हड़कत भी करता था।

पीड़ित लड़कियों ने ट्रस्ट के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि जिसे वे आर्यन सिंह समझती थीं वह वास्तव में मोहम्मद फंटू है। वह मुस्लिम था और खुद को हिंदू बताता था। एक बयान में आरोपी ने खुद को एमडी फंटू बताया तो एक अन्य स्टेटमेंट में आर्यन सिंह। मामले का सबसे हैरतअंगेज पहलू यह है कि संस्था में काम करने वाली एक युवती ने जब फंटू की अश्लील हरकतों की शिकायत मनिहारी थाने में की तो महिला अफसर जेबा ने दबाव बनाकर ना सिर्फ आरोपी को बचाया बल्कि केस भी वापस करवा दिया। उसे धमकाया गया कि लड़की हो, क्या कर लोगी। वह बड़ा आदमी है।