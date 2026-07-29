4 महीने से रूस में मोहम्मद सदाकत, बिहार पुलिस ने छात्र आंदोलन में कर दी एफआईआर?
किशनगंज जिले के निवासी मोहम्मद सदाकत ने वीडियो जारी कर दावा किया कि वह बीते 4 महीने से रूस में है, इसके बावजूद बिहार पुलिस ने पिछले सप्ताह छात्र आंदोलन में उस पर एफआईआर दर्ज कर दी।
नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार ने केस वापस लेने का फैसला भी ले लिया है। इस बीच बिहार के किशनगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के बहादुरगंज के रहने वाले एक युवक ने दावा किया कि वह बीते 4 महीने से रूस में है, इसके बावजूद पिछले सप्ताह हुए छात्र आंदोलन में बिहार पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी।
किशनगंज के बहादुरगंज निवासी मोहम्मद सदाकत ने रूस से बनाया एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह वीडियो अब वायरल हो गया है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरिमोहन शुक्ला ने युवक के वीडियो वाले दावे की ना तो पुष्टि की और ना ही खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोई शिकायत है, तो वे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।
वायरल वीडियो में मोहम्मद सदाकत ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर पर सवाल उठाया। युवक ने कहा कि वह पिछले सप्ताह नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं था। क्योंकि वह पिछले चार महीने से रूस में रह रहा है। इसके बावजूद उसके खिलाफ बहादुरगंज प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दी। सदाकत ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और प्राथमिकी से अपना नाम हटाने की मांग की है।
छात्र आंदोलन से जुड़े केस वापस ले रही सरकार
बिहार सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शन के मामले में दर्ज सभी केस वापस लेगी। साथ ही, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों को रिहा किया जाएगा। बिहार के गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके बाद जेल में बंद प्रदर्शकारियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बता दें कि दिल्ली के बाद देश भर में फैले छात्र आंदोलन के दौरान बिहार में पिछले सप्ताह उग्र प्रदर्शन हुए थे। 25 जुलाई को आइसा समेत अन्य छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया था। राज्य के कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। बिहार बंद में कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से कई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हुआ, तो प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।