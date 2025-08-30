पीएम मोदी को मां की गाली देने वाला रिजवी है ओवैसी का फैन? NRC पर कर चुका है आंदोलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के आरोप में दरभंगा से गिरफ्तार मोहम्मद रिजवी पंक्चर बनाने का काम करता है। वह ड्राइवर भी है। रिजवी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यक्रमों में जाते देखा गया है। वह एनआरसी के खिलाफ आंदोलन भी कर चुका है।

बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसने पुलिस के सामने पीएम को गाली देने की बात स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि रिजवी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का प्रशंसक है। उसके गांव के लोगों की मानें तो वह ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है। रिजवी ने दरभंगा जिले में अतरबेल-भरवाड़ा रोड पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ चले आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन कर रही है।

आरोपी मोहम्मद रिजवी दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। वह पंक्चर बनाने और ड्राइवर का काम करता है। पोठिया गाछी में रिजवी के पिता मो. अनीस की पंक्चर की दुकान है। रिजवी रधिया कुटी गांव में चौक पर पंक्चर बनाने एवं बाइक की छोटी-मोटी मरम्मत का काम करता है। समय निकालकर वह अन्य लोगों की गाड़ी पर ड्राइवर का भी काम कर लेता है। रिजवी चार भाइयों में सबसे छोटा है। उसकी चार बहनें भी हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीते बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र में मोहम्मद नौशाद नाम के एक स्थानीय नेता ने स्वागत मंच बनाया था। इसी मंच से मोहम्मद रिजवी ने पीएम मोदी को गाली देते हुए उनकी दिवंगत मां के बारे में अपशब्द कहे थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया। दरभंगा पुलिस ने शुक्रवार को गाली देने वाले आरोपी मोहम्मद रिजवी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

बता दें कि इस मामले में केवटी के भाजपा विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रो. आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद दरभंगा एसएसपी के आदेश पर सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।

पीएम गाली केस में और गिरफ्तारियां होंगी पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज से करने में जुट गई है। सदर-2 कमतौल एसडीपीओ एसके सुमन ने बताया कि सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में जांच की जा रही है। इसके अलावा स्वागत मंच बनाने वाले मोहम्मद नौशाद की भी तलाश की जा रही है।

किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा है रिजवी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोलने वाले मो. रिजवी को यात्रा बाधित करने के लिए भाजपा के किसी नेता ने भेजा था। हालांकि, भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने रिजवी के अपनी पार्टी से जुड़े होने से इनकार किया।

दरभंगा कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी मो. असलम ने कहा कि रिजवी के भाजपा में होने का प्रमाण उनके पास नहीं है। वह कांग्रेस में भी नहीं है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रो. आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने बताया कि रिजवी बीजेपी का सदस्य नहीं है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी ने भी रिजवी के भी पार्टी में होने से इनकार किया है।