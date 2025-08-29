Mohammad Rizvi arrested who abused PM Narendra Modi mother Darbhanga पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला दरभंगा में गिरफ्तार, मोहम्मद रिजवी ने कहे थे अपशब्द, Bihar Hindi News - Hindustan
पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला दरभंगा में गिरफ्तार, मोहम्मद रिजवी ने कहे थे अपशब्द

राहुल गांदी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्वागत मंच से गाली दिए जाने के मामले में पुलिस ने मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगाFri, 29 Aug 2025 10:24 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले शख्स को बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है। उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे थे। सार्वजनिक रूप से गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। यह मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से तैयार किया गया था, जिन्होंने एक दिन पहले ही माफी मांग ली।

पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ बता नहीं रही है। शुक्रवार को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा सकती है। इस मामले में सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार देर रात छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया गया।

आरोप है कि राजा ने ही मंच से खड़े होकर पीएम मोदी को गाली दी थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। रिजवी दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बीते बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे।

क्या है मामला?

बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला बुधवार को दरभंगा पहुंचा था। यहां जाले विधानसभा क्षेत्र के सिमरी में कांग्रेस के टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद की ओर से स्वागत मंच तैयार किया गया था। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश सकरार के मंत्रियों ने राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं।