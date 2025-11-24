है ना मोदी-नीतीश का जादू? दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर तेजप्रताप का तंज, खास फोटो शेयर किया

संक्षेप: तेजप्रताप यादव ने कहा कि सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए।

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने पर सियासत जारी है। अब इसमें लालू यादव के लाल, तेजस्वी यादव के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव कूद पड़े हैं। एक खास फोटो दिखाकर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को लपेटे में लिया है। तेज प्रताप ने उन्हें जादूगर करार दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार की अहले सुबह(रविवार की देर रात) तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला। कहा कि सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी-नीतीश का जादू? तेज प्रताप की ट्वीट पर कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं।

आम तौर पर चुनाव जीतने के बाद या एमएलसी होने पर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने विगत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। वे एमएलसी भी नहीं हैं। लेकिन 20 नवम्बर को शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनके मंत्री पद की शपथ लेने की खब आई तो राजनीतिक भूचाल मच गया। बहुत सारे लोगों ने पहली बार उनका चेहरा देखा जब वे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। नीतीश कैबिनेट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा(रालोमो) को एक सीट मिली तो उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश का नाम भेज दिया जबकि उनकी पत्नी स्नेहलता समेत 4 विधायक उनके पास थे। बेटे के मंत्री बनने से उपेंद्र कुशवाहा विरोधियों के निशाने पर आ गये हैं। उन पर परिवारवाद करने का आरोप लगाया जा रहा है।