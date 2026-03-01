Hindustan Hindi News
मोदी, शाह ने नीतीश को दी बढाई, 75 के हुए बिहार सीएम; भारत रत्न देने के लिए पटना में लगे पोस्टर

Mar 01, 2026 01:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
मोदी, शाह ने नीतीश को दी बढाई, 75 के हुए बिहार सीएम; भारत रत्न देने के लिए पटना में लगे पोस्टर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन्मदिन पर बधाई दी है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम को बिहार की तरक्की के लिए लगातार काम करने वाला दूरदर्शी नेता बताया है। नीतीश कुमार आज 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। पटना से उनके गांव नालंदा के कल्याण बीघा तक समारोह का आयोजन किया गया है। जदयू ऑफिस में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर उनके लिए भारत रत्न की मांग की गयी है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू के कार्यकर्ता इसे विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि नीतीश कुमार ऐसे प्रगतिशील नेता हैं जो थकते नहीं। वर्षों से उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए सेवा की। उनकी दूरदर्शिता और बिहार के विकास की योजनाओं का काफी प्रभाव दिखा। उन्होंने जनता की सुख सुविधाओं के लिए काफी काम किया।

गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके नेतृत्व में बिहार में NDA प्रदेशवासियों के विकास व प्रगति के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूँ।

इधर बिहार सीएम के जन्मदिन पर जदयू के कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। पार्टी कार्यालय में उनके जन्मदिन पर केक काटा गया। उनके गांव कल्याण बीघा में सीएम का जन्मदिन मनाया गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की है। पटना में सीएम को जन्मदिन की बधाई के पोस्टर लगाए गए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां आदि नेताओं का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबको धन्यवाद दिया है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीएम को जन्मदिन पर बधाई दी है। कहा है कि हम तो चाहते हैं कि सीएम स्वस्थ रहेंं। हालांकि, तेजस्वी यादव की बधाई में तंज कसने का अंदाज झलक गया। रविवार को वे दिल्ली से पटना लौटे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। यह भी बताया कि राजद से संसदीय बोर्ड की बैठक आज सात बजे शाम से होने वाली है। राज्य सभा चुनाव को लेकर पार्टी की यह बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव को राज्यसभा का उन्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। इससे पहले चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा आरवी संसदीय बोर्ड की बैठक पटना में हुई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

