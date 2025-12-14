मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा.... भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही क्या बोले नितिन नवीन

संक्षेप: बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं का नाम लेकर उनका आभार जताया।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक शीर्ष नेताओं का नाम लिया और उनका आभार जताया। नितिन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, वे उसे बखूबी निभाएंगे। नितिन नवीन सोमवार सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन को रविवार शाम भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें यह मौका दिया है।

पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राज्यभर के पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष है। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया।