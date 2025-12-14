Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsModi Shah Rajnath Nadda what Nitin Nabin first reaction after becoming BJP working president
मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा.... भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही क्या बोले नितिन नवीन

मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा.... भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही क्या बोले नितिन नवीन

संक्षेप:

बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं का नाम लेकर उनका आभार जताया।

Dec 14, 2025 08:56 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक शीर्ष नेताओं का नाम लिया और उनका आभार जताया। नितिन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, वे उसे बखूबी निभाएंगे। नितिन नवीन सोमवार सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं।

बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन को रविवार शाम भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन्हें यह मौका दिया है।

जवानी में पिता को खोया, कभी नहीं हारा चुनाव; कौन हैं BJP के कार्यकारी अध्यक्ष

पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राज्यभर के पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष है। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया।

नितिन नवीन जब प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
