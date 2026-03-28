दरभंगा एम्स को मोदी का रामनवमी गिफ्ट, एक्सट्रा 7 सौ करोड़ मंजूर; मंत्री मंगल पांडे का आया रिऐक्शन

दरभंगा एम्स के लिए पूर्व में स्वीकृत 1264 करोड़ के अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

Darbhanga AIIMS: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दरभंगा एम्स के लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। संजय सरावगी ने जारी बयान में कहा कि 25 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए पूर्व में स्वीकृत 1264 करोड़ के अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कैबिनेट के इस फैसले को जनहितकारी निर्णय बताते हुए इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना को गति और मजबूती मिलेगी।

शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेपी नड्डा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार दरभंगा एम्स के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित दरभंगा एम्स के निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही थीं, अब वह पूरी तरह समाप्त होंगी। इस राशि से दरभंगा एम्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों का एक बड़ा सपना साकार होगा। कहा कि दरभंगा एम्स के निर्माण से न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों के लाखों लोगों को उच्चस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह संस्थान आधुनिक चिकित्सा, शोध एवं प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बिहार में स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

केंद्र ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा ‎भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि रामनवमी के पावन पर्व के मौके पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा भी दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में संकट के बीच पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, डीजल पर 10 रुपये की ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।