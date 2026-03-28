Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दरभंगा एम्स को मोदी का रामनवमी गिफ्ट, एक्सट्रा 7 सौ करोड़ मंजूर; मंत्री मंगल पांडे का आया रिऐक्शन

Mar 28, 2026 02:05 pm ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share

दरभंगा एम्स के लिए पूर्व में स्वीकृत 1264 करोड़ के अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दरभंगा एम्स को मोदी का रामनवमी गिफ्ट, एक्सट्रा 7 सौ करोड़ मंजूर; मंत्री मंगल पांडे का आया रिऐक्शन

Darbhanga AIIMS: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दरभंगा एम्स के लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। संजय सरावगी ने जारी बयान में कहा कि 25 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए पूर्व में स्वीकृत 1264 करोड़ के अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कैबिनेट के इस फैसले को जनहितकारी निर्णय बताते हुए इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना को गति और मजबूती मिलेगी।

शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जेपी नड्डा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार दरभंगा एम्स के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित दरभंगा एम्स के निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही थीं, अब वह पूरी तरह समाप्त होंगी। इस राशि से दरभंगा एम्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों का एक बड़ा सपना साकार होगा। कहा कि दरभंगा एम्स के निर्माण से न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों के लाखों लोगों को उच्चस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह संस्थान आधुनिक चिकित्सा, शोध एवं प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बिहार में स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सरकारी कैलेंडर में बीवी-बच्चे का फोटो, RJD ने मंत्री संजय सिंह को लपेटा

केंद्र ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा

‎भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि रामनवमी के पावन पर्व के मौके पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा भी दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में संकट के बीच पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, डीजल पर 10 रुपये की ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

ये भी पढ़ें:लालू के घर में वापसी? तेजस्वी के बेटे इराज के साथ तेज प्रताप इमोशनल गाना बजा रहे

दरभंगा में एम्स निर्माण को मिलेगी रफ्तार

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दरभंगा में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संशोधित अनुमानित लागत राशि की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का आभार प्रकट किया है। मंगल पांडेय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि इस घोषणा के बाद एम्स निर्माण कार्य में और तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुदृढ़ हुई हैं। पहले केंद्र सरकार ने एम्स निर्माण के लिए मंजूरी दी थी, जो बिहारवासियों के लिए एक बड़ी सौगात थी। अब एम्स निर्माण की कुल लागत राशि 2006.07 करोड़ रुपये कर दिया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि दरभंगा में एम्स निर्माण होने से रोजगार सृजन का भी एक बड़ा माध्यम बनेगा।

ये भी पढ़ें:दरभंगा एम्स बनने से मिथिला का विकास होगा, बिहार में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: पीएम
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Narendra Modi Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 12th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।