मोदी-नीतीश ने बिहार के लोगों को मजदूर बनाया, हम फैक्ट्री लाएंगे, काम देंगे: राहुल गांधी

संक्षेप: भागलपुर में कांग्रेस की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और नीतीश ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। हम बिहार में छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे और यहीं पर लोगों को काम देंगे। इससे युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बिहार का युवा अपने फोन के पीछे मेड इन बिहार देखे। बिहार में छोटी फैक्ट्रियां लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। युवा उस फैक्ट्री में जाकर काम करे, वहां का मालिक बने।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने नीतीश और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

राहुल ने कहा, “प्रधानमंत्री यहां आते हैं और कहते हैं कि हमने मोबाइल डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है। युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम चला सकता है। फेसबुक-इंस्टा देखने से पैसा नहीं आता है। यह पैसा रिलायंस जियो और एयरटेल के पास जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स ध्यान भटकाने का तरीका है। यह 21वीं सदी का नशा है। ये चाहते हैं कि आप वोट चोरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल न पूछें।”

राहुल गांधी ने दावा किया कि बैंक के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, बुनकरों और पानी से मखाना निकालने वाले लोगों को बैंक कभी लोन नहीं देता है। मगर अंबानी-अडानी का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ हो सकता है।