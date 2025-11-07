Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsModi Nitish made Bihar people laborers we will bring factories provide jobs says Rahul Gandhi
मोदी-नीतीश ने बिहार के लोगों को मजदूर बनाया, हम फैक्ट्री लाएंगे, काम देंगे: राहुल गांधी

मोदी-नीतीश ने बिहार के लोगों को मजदूर बनाया, हम फैक्ट्री लाएंगे, काम देंगे: राहुल गांधी

संक्षेप: भागलपुर में कांग्रेस की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और नीतीश ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। हम बिहार में छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे और यहीं पर लोगों को काम देंगे। इससे युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Fri, 7 Nov 2025 05:09 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
share Share
Follow Us on

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बिहार का युवा अपने फोन के पीछे मेड इन बिहार देखे। बिहार में छोटी फैक्ट्रियां लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। युवा उस फैक्ट्री में जाकर काम करे, वहां का मालिक बने।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में कांग्रेस की चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने नीतीश और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

ये भी पढ़ें:बिहार में बंपर वोटिंग के बाद बोले राहुल गांधी- दूसरे प्रदेश में वोट डालने…
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

राहुल ने कहा, “प्रधानमंत्री यहां आते हैं और कहते हैं कि हमने मोबाइल डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है। युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम चला सकता है। फेसबुक-इंस्टा देखने से पैसा नहीं आता है। यह पैसा रिलायंस जियो और एयरटेल के पास जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स ध्यान भटकाने का तरीका है। यह 21वीं सदी का नशा है। ये चाहते हैं कि आप वोट चोरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल न पूछें।”

राहुल गांधी ने दावा किया कि बैंक के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, बुनकरों और पानी से मखाना निकालने वाले लोगों को बैंक कभी लोन नहीं देता है। मगर अंबानी-अडानी का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ हो सकता है।

ये भी पढ़ें:शुक्र है कि EVM सेफ है,अब वोटर लिस्ट को दोष देने लगे;चिराग का राहुल गांधी पर तंज

कांग्रेस नेता ने कहा, "बिहार के लोग जहां भी जाते हैं मेहनत करते हैं, सड़कें, पुल, टनल हाइवे बनाते हैं, अपना खून-पसीना देते हैं। लद्दाख में बर्फ में बिहार के लोग फटे शर्ट में काम कर रहे हैं, कांप रहे हैं। मौजूदा सरकार ने बिहार की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, स्कूल कॉलेज को खत्म कर दिया गया। यहां रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोग चीन, बांग्लादेश, वियतनाम का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं।"

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rahul Gandhi Narendra Modi Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।