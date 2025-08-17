आपकी हकीकत जनता जानती है, तेजस्वी को नित्यानंद ने दी नसीहत; लालू व राहुल को भी लपेटा

नित्यानंद राय ने कहा है कि लालू यादव लोकतंत्र के नाम पर, चुनाव के नाम पर मत पेटियों को लुटवाने का काम करते थे, यह पूरा बिहार और देश जानता है। तेजस्वी यादव उसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों को गुमराह नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता आपकी हकीकत को भली भांति जानती और समझती है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी जिस लोकतंत्र की बात करते हैं इसका गवाह बिहार के 13 करोड़ लोग हैं।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नित्यानंद राय ने कहा है कि लालू यादव किस तरह लोकतंत्र के नाम पर, चुनाव के नाम पर मत पेटियों को लुटवाने का काम करते थे, यह पूरा बिहार और देश जानता है। बूथ कब्जा करने की जिस संस्कृति को शिष्टाचार बनाकर 15 साल तक सत्ता हासिल की उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी जरा रोशनी डालने की कोशिश कीजिए। कहा कि बिहार के लोग आज भी इस बात की कल्पना कर कांप जाते हैं, जो उन्होंने 1990 से 2005 के बीच राजद के शासनकाल में देखा है। किस तरह से सत्ता का खुले तौर पर उल्लंघन, अपराधियों के साथ आपकी प्रशासन व्यवस्था खड़ी होती थी।

नित्यानंद राय ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा निकालने से पहले राहुल गांधी यह बताएं कि जो पहला चुनाव हुआ था उस समय से लेकर कांग्रेस के शासनकाल में जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें किस तरह से धांधली हुई थी? किस तरह से वोट चोरी हुई थी, उसके बारे में भी वोट अधिकार यात्रा के दौरान जरूर बताएं?