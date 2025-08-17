मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, यहां खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है; बोले तेजस्वी

वोट अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। अपने भाषण में तेजस्वी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए।

बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान और वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के विरोध में सासाराम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का आगाज हुआ। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होने कहा कि संविधान ने हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन भाजपा का काम अब चुनाव आयोग कर रहा है। वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया है। उन्हें मृत बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर के ऐसे लोगों को पेश किया।

चुनाव आयोग पीएम के इशारे पर बेईमानी कर रहा है। वोट की चोरी नहीं डकैती हो रही है, लेकिन बिहार से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। मतदाता सूची से नाम हटने पर पेंशन, राशन से नाम काटा जाएगा। यह बड़ी साजिश है। अपने-अपने वोटों की हिफाजत करनी है।

तेजस्वी ने कहा कि आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर समझने की भूल न करें। बिहारी गरीब हैं, लेकिन गांव-देहात का बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। बिहार में बेइमानी नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद डॉक्टरों के मना करने पर भी आपका वोट बचाने की खातिर आए हैं। हम जो कह रहे हैं, वो नकलची सरकार घोषणा कर रही है।