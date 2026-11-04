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वोट नहीं मोदी दिल चोरी कर रहे; बिहार में बोले असम के सीएम हिमंता- राहुल को बांग्लादेश भेज देंगे

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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असम के सीएम ने हिमंता बिस्वा सरमा ने पूर्णिया में कहा कि कांग्रेस कहती है कि ईवीएम से चुनाव खराब है। तब तो पप्पू यादव को इस्तीफा देना चाहिए। पप्पू यादव ईवीएम से चुनाव जीते हैं या बैलेट से। राहुल गांधी भी तो ईवीएम से ही जीते हैं। अरे, आप जीतते हैं तो अच्छा है और हम जीतते हैं तो खराब हैं।

पूर्णिया में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma

भारतीय जनता पार्टी इन दिनों 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा कर रही है। बिहार के पूर्णिया जिले में इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पहुंचे। पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट नहीं बल्कि दिल चुरा रहे हैं। हिमंता बस्वा सरमा ने यहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हमलोग मिलकर राहुल गांधी को बांग्लादेश भेज देंगे वो वहीं पर चुनाव लड़ेंगे।

हिमंता बिस्वा सरमा ने यहां मौजूद लोगों से कहा कि मैं आपलोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी है फिर भी आप लोग यहां मौजूद है। इसके बाद असम के सीएम ने कहा कि हमारे देश में राहुल गांधी ने एक नया तर्क शुरू किया कि देश में वोट चोरी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि देश में चोरी तो हो रही है लेकिन वोट की चोरी नहीं हो रही है ये दिल चोरी का काम हो रहा है। सीएम ने यहां लोगों से पूछा कि 500 साल तक एक राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद होता है अब बाबरी मस्जिद को तोड़ कर राम मंदिर बनाया जाता है तो दिल चोरी है कि नहीं आप लोग बताइए? अभी वोटर लिस्ट का करेक्शन हो रहा है। सभी जानते हैं कि सीमांचल, पश्चिम बंगाल और असम में क्या है। अगर वोटर लिस्ट दो-चार औरंगजेब का नाम काट दिया गया तो इसमें गलत ही क्या है?

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हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बाबर औऱ औरंगजेब का नाम काटे तो क्या चोरी हुई, वोट चोरी हुई या दिल चोरी? असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि राहुल, वगैरह छोड़िए और फिर से एसआईआऱ कर सारे बाबर औऱ औरंगजेब का नाम यहां से काटिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी रो रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब का नाम काट दिया है तो मैं चुनाव कैसे जीतूंगा। आप चिंता ना करें राहुल गांधी सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी और मैं मिलकर आपको बांग्लादेश में पैराशूट लैंडिंग करा देंगे, उधर आप चुनाव जीतिएगा। आप बिहार में नहीं जीत सकते हैं, बंगाल, बिहार और असम में राहुल गांधी जीतेंगे क्या? लेकिन कहीं तो इनको जीतना होगा ना। तो इसलिए हम उनको बांग्लादेश भेज देंगे कि वहां पूरा चुनाव जीतते रहेंगे। हमारा आशीर्वाद और दुआ भी है।

असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि ईवीएम से चुनाव खराब है। तब तो पप्पू यादव को इस्तीफा देना चाहिए। पप्पू यादव ईवीएम से चुनाव जीते हैं या बैलेट से। राहुल गांधी भी तो ईवीएम से ही जीते हैं। अरे, आप जीतते हैं तो अच्छा है और हम जीतते हैं तो खराब हैं। हमें क्या बुड़बक समझते हैं। तुम्हारे केरल में एसआईआर हुआ। बिहार में हुआ और असम में भी हुआ। बिहार में चुनाव हार गए तो एसआईआर खराब है। असम में खराब है लेकिन तुम केरल में जीत गए इसलिए SIR सही है। हम क्या बुड़बक हैं? अगर ईवीएम खराब है तो आप और प्रियंका गांधी इस्तीफा दे दीजिए।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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