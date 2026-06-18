मोदी सरकार के ASG एसडी संजय बने बिहार के नए महाधिवक्ता, पीके शाही की जगह कोर्ट में रखेंगे सम्राट सरकार का पक्ष
बिहार की सम्राट सरकार ने पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय को पीके शाही की जगह नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। एसडी संजय भाजपा के पुराने नेता हैं और मोदी सरकार में एएसजी की भूमिका निभा रहे थे।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसडी संजय को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वह अदालत में सम्राट सरकार का पक्ष रखेंगे। बिहार के विधि विभाग ने उनकी नियुक्ति की गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद शाम में पटना हाईकोर्ट स्थित महाधिवक्ता चैंबर में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। संजय ने कहा कि वह पिछले 41 सालों से वकालत कर रहे हैं। इस दौरान काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब राज्य सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर वह खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
बिहार के नए महाधिवक्ता सत्यदर्शी संजय उर्फ एसडी संजय पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। संजय ने स्कूली शिक्षा सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र स्कूल से की। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद वह दिल्ली चले गए और कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री ली। संजय ने उस जमाने के सीनियर एडवोकेट जीसी भारूका के अधीन वकालत पेशा की शुरुआत की थी। शुरुआत में वह टैक्स सहित फौजदारी, दीवानी एवं संविधान से संबंधित मामलों में वकालत करने लगे।
अदालत में सरकार का पहले भी रख चुके हैं पक्ष
उनकी क्षमता को देखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने 2010 में हाईकोर्ट में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए संजय को अपर महाधिवक्ता का दायित्व सौंपा था। एसडी संजय लगातार 4 साल तक इस पद पर रहे। इसके बाद वह वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ माह के भीतर ही नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें साल 2015 में हाईकोर्ट में केंद्र का पक्ष रखने के लिए पहली बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) का पद सृजन किया और एसडी संजय की दायित्व सौंप दिया। दो टर्म तक इस पद पर रहने के बाद वह फिर से निजी प्रैक्टिस करने लगे।
सुप्रीम कोर्ट में एएसजी बनने वाले पहले बिहारी हैं संजय
इसके बाद 11 सितंबर 2024 को मोदी सरकार ने एसडी संजय को सुप्रीम कोर्ट में 3 सालों के लिए एएसजी नियुक्त कर दिया। इस पद पर रहने वाले वह पहले बिहारी हैं। इसी बीच गत 14 जून को बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने स्वेच्छा से पद त्याग दिया। उसके बाद सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के नए महाधिवक्ता के रूप में एसडी संजय का चयन कर अधिसूचना जारी की। एसडी संजय भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। वह बिहार भाजपा की लीगल सेल के प्रमुख भी रह चुके हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमा कांत शर्मा, हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने खुशी जाहिर की है। सभी ने एसडी संजय को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
(पटना से विधि संवाददाता शंभू शरण की रिपोर्ट)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।