पटना-औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 3600 करोड़ रुपये जारी, 2 घंटे घट जाएगी दूरी; लाखों लोगों को फायदा

वर्षों के इंतजार के बाद पटना-औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर बड़ी पहल हुई है। केंद्र ने बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड तक 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 3606 करोड़ जारी कर दिया है। वहीं, अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए पहले ही राशि जारी कर दी गई थी। इसका काम भी शुरू हो गया है। नई ट्रैक के बनने के बाद पटना से औरंगाबाद की दूरी चार घंटे से घट कर दो घंटे रह जाएगी। पटना, अरवल, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

रेल मंत्रालय ने पूर्व मध्य रेल को निर्देश दिया है कि परियोजना के लिए समेकित तरीके से कार्य को प्रारंभ किया जाए। इस परियोजना के पूरा होने के बाद अरवल जिला रेलवे के मानचित्र पर आ जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि परियोजना के पूर्ण होने से डीडीयू-पटना-झाझा मेन लाइन और डीडीयू-गया-कोडरमा ग्रैंड कॉर्ड लाइन के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट का निर्माण होगा। बिहटा से औरंगाबाद ट्रैक के बीच 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट के निर्माण का प्रस्ताव है।