modi government released 3600 crore for patna aurangabad railway line many people will get benefit पटना-औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 3600 करोड़ रुपये जारी, 2 घंटे घट जाएगी दूरी; लाखों लोगों को फायदा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmodi government released 3600 crore for patna aurangabad railway line many people will get benefit

पटना-औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 3600 करोड़ रुपये जारी, 2 घंटे घट जाएगी दूरी; लाखों लोगों को फायदा

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि परियोजना के पूर्ण होने से डीडीयू-पटना-झाझा मेन लाइन और डीडीयू-गया-कोडरमा ग्रैंड कॉर्ड लाइन के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट का निर्माण होगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधिWed, 1 Oct 2025 06:37 AM
share Share
Follow Us on
पटना-औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 3600 करोड़ रुपये जारी, 2 घंटे घट जाएगी दूरी; लाखों लोगों को फायदा

वर्षों के इंतजार के बाद पटना-औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर बड़ी पहल हुई है। केंद्र ने बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड तक 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 3606 करोड़ जारी कर दिया है। वहीं, अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए पहले ही राशि जारी कर दी गई थी। इसका काम भी शुरू हो गया है। नई ट्रैक के बनने के बाद पटना से औरंगाबाद की दूरी चार घंटे से घट कर दो घंटे रह जाएगी। पटना, अरवल, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

रेल मंत्रालय ने पूर्व मध्य रेल को निर्देश दिया है कि परियोजना के लिए समेकित तरीके से कार्य को प्रारंभ किया जाए। इस परियोजना के पूरा होने के बाद अरवल जिला रेलवे के मानचित्र पर आ जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि परियोजना के पूर्ण होने से डीडीयू-पटना-झाझा मेन लाइन और डीडीयू-गया-कोडरमा ग्रैंड कॉर्ड लाइन के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट का निर्माण होगा। बिहटा से औरंगाबाद ट्रैक के बीच 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट के निर्माण का प्रस्ताव है।

ये भी पढ़ें:बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाइपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत

मगध और शाहाबाद को विकास में मिलेगी नई गति

इस परियोजना के पूरा होने से मगध एवं शाहाबाद क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 117 किलोमीटर लंबी इस लाइन से बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। उधर, अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच लगभग 13 किमी लंबी रेल लाइन के निर्माण से पटना से अरवल और औरंगाबाद की सीधा रेल संपर्क स्थापित हो जाएगी। बिहटा में इस परियोजना के तहत एलिवेटेड रेललाइन की स्वीकृति मिली है। जिससे निर्बाध तरीके से इस प्रस्तावित नई लाइन पर यातायात सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के वित्तरहित शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा वेतनमान, नीतीश सरकार का ऐलान