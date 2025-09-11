बिहार को मोदी सरकार की सौगात, मोकामा-मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर

मोकामा-मुंगेर चार लेन ग्रीनफील्ड सड़क की लंबाई 82.40 किमी है। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) में होगा। यानी चयनित एजेंसी को 60 फीसदी राशि खुद खर्च करनी होगी। सरकार मात्र 40 फीसदी राशि खर्च करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार की दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें एक मोकामा-मुंगेर चार लेन सड़क परियोजना है। यह सड़क बक्सर-भागलपुर सड़क परियोजना का हिस्सा है। इस सड़क का टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। इस महीने तक एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। चुनावी साल में इसे बिहार को मोदी सरकार का तोहफा माना जा रहा है।

चयनित एजेंसी को ढाई साल में निर्माण कार्य पूरा कर लेना है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, मोकामा-मुंगेर चार लेन ग्रीनफील्ड सड़क की लंबाई 82.40 किमी है। इसका निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) में होगा। यानी चयनित एजेंसी को 60 फीसदी राशि खुद खर्च करनी होगी। सरकार मात्र 40 फीसदी राशि खर्च करेगी। टोल के माध्यम से एजेंसी आने वाले वर्षों में अपनी लागत राशि की भरपाई करेगी। परियोजना पर 4447 करोड़ खर्च होंगे। निर्माण के साथ ही एजेंसी इस सड़क की देखरेख 15 वर्षों तक करेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताया है।

डेढ़ घंटे की बचत होगी उन्होंने कहा कि बक्सर से मिर्जा चौकी तक का सफर आसान हो जाएगा। बक्सर से कोईलवर तक चार लेन पथ का निर्माण हो चुका है। कोईलवर से बिहटा होते हुए पटना तक 4 लेन एलिवेटेड सह सड़क का निर्माण चल रहा है। जबकि पटना से मोकामा तक चार लेन सड़क चालू है। मोकामा-मुंगेर की मंजूरी मिल गई। वहीं मुंगेर से मिर्जाचौकी तक चार पैकेज में काम चल रहा है। मोकामा-मुंगेर चार लेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने से मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप बिहार के सुदूर क्षेत्र के लोगों को चार घंटे में राजधानी पटना पहुंचने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार इस पथ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम कर रही है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। सड़क का निर्माण पूरा करने के लिए राज्य सरकार एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। इस सड़क के बनने से कम से कम डेढ़ घंटे की बचत होगी। सड़क पर 80 किमी की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेगी।

फतुहा-बिदुपुर के बीच गंगा पर नए रेल पुल का सर्वे होगा बिहार सहित पूर्व मध्य रेल के 12 रेल संरचनाओं का विकास होगा। इसके लिए रेल मंत्रालय से अंतिम लोकेशन सर्वे की मंजूरी दे दी है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा पूर्व मध्य रेल में 10.51 करोड़ से फाइनल लोकेशन सर्वे को लेकर मंजूरी दी। जिसमें फतुहा-बिदुपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर रेलपुल के साथ 10 किमी लंबे फतुहा-बिदुपुर नई लाईन का निर्माण भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा 12 किमी लंबे पाटलिपुत्र-फुलवारीशरीफ (06 किमी) एवं पाटलिपुत्र-दानापुर (06 किमी) दोहरीकरण के लिए भी सर्वे को मंजूरी मिली है।

वहीं 04 किमी लंबे दनियावां और 06 किमी लंबे नेउरा वाईपास लाइन का भी सर्वे इसमें शामिल है। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीपीआरओ ने बताया कि अंतिम लोकेशन सर्वे किसी भी बड़े निर्माण परियोजना, खासकर रेलवे लाइन के निर्माण से पहले एक अंतिम और आवश्यक कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना का कार्यान्वयन सटीक और योजनाबद्ध तरीके से हो सके।