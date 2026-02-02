सेमी कंडक्टर और परमाणु ऊर्जा यूनिट, बजट से बिहार के अरमानों को लेगेंगे पंख

संक्षेप: केंद्रीय बजट में पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना की भी घोषणा की गयी है। बिहार में कई पुराने और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं और अपने पुनरुद्धार की बाट जोह रहे हैं। इन्हें नया जीवन देकर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ सकता है।

केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं से बिहार के अरमानों को पंख लग सकते हैं। सेमी कंडक्टर, परमाणु ऊर्जा इकाई लगने और औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्जीवित होने से अगले पांच वर्षों में सरकार के एक करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य पूरा करने में बिहार को मदद मिलेगी। बिहार को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सहायता भी मिलेगी। सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कदम बढ़ाने को बिहार पहले से बेताब है। राज्य मंत्रिमंडल सेमी कंडक्टर इकाई को मंजूरी दे चुकी है। अब केंद्रीय बजट में इन सबके लिए किए गए प्रावधानों से इन्हें पंख लगेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सेमी कंडक्टर में बिहार ने 25 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य तय किया है। इससे दो लाख लोगों को रोजी-रोजगार मिलेंगे। सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में बिहार पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित हो सकता है। बिहार केन्द्र सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। केन्द्रीय बजट में इसके लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार को इसका सीधा लाभ होगा, क्योंकि बिहार खुद सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम कर रहा है। बिहार का लक्ष्य सूबे में 25 हजार करोड़ का निवेश और कम से कम दो लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना है।

पिछले दिनों नीतीश सरकार ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को स्वीकृति दी है। इसके जरिए बिहार को वर्ष 2030 तक पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। यह नीति सात निश्चय-3 : समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार के विजन के अनुरूप तैयार की गई है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, एटीएमपी-ओसैट, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एवं सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे बिहार के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। निवेशकों को पूंजी अनुदान, भूमि, बिजली, जल, ब्याज अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पेटेंट एवं कौशल विकास से जुड़े प्रोत्साहन दिये जाएंगे।

पुराने औद्योगिक क्लस्टर पुनर्जीवित किए जाएंगे केंद्रीय बजट में पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना की भी घोषणा की गयी है। बिहार में कई पुराने और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं और अपने पुनरुद्धार की बाट जोह रहे हैं। इन्हें नया जीवन देकर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ सकता है। पिछले दिनों राज्य में इथनॉल, सीमेंट, टेक्सटाइल, बैग, जूता-चप्पल, सॉफ्ट ड्रिंक, पेपर, रिसाइकिल पेपर, रबड़, प्लास्टिक, वाटर सप्लाई सामग्री, नमकीन-मिक्सचर, फ्लावर मिल्स, राइस मिल्स, सरिया, गुड़ की फैक्ट्रियां लगी हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, टेक्सटाइल, आईटी, आईटीईएस, लघु विनिर्माण, पर्यटन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से निवेश आ रहा है।