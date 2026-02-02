Hindustan Hindi News
सेमी कंडक्टर और परमाणु ऊर्जा यूनिट, बजट से बिहार के अरमानों को लेगेंगे पंख

सेमी कंडक्टर और परमाणु ऊर्जा यूनिट, बजट से बिहार के अरमानों को लेगेंगे पंख

संक्षेप:

केंद्रीय बजट में पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना की भी घोषणा की गयी है। बिहार में कई पुराने और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं और अपने पुनरुद्धार की बाट जोह रहे हैं। इन्हें नया जीवन देकर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ सकता है।

Feb 02, 2026 06:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं से बिहार के अरमानों को पंख लग सकते हैं। सेमी कंडक्टर, परमाणु ऊर्जा इकाई लगने और औद्योगिक क्लस्टर के पुनर्जीवित होने से अगले पांच वर्षों में सरकार के एक करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य पूरा करने में बिहार को मदद मिलेगी। बिहार को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सहायता भी मिलेगी। सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कदम बढ़ाने को बिहार पहले से बेताब है। राज्य मंत्रिमंडल सेमी कंडक्टर इकाई को मंजूरी दे चुकी है। अब केंद्रीय बजट में इन सबके लिए किए गए प्रावधानों से इन्हें पंख लगेंगे।

सेमी कंडक्टर में बिहार ने 25 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य तय किया है। इससे दो लाख लोगों को रोजी-रोजगार मिलेंगे। सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में बिहार पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित हो सकता है। बिहार केन्द्र सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। केन्द्रीय बजट में इसके लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार को इसका सीधा लाभ होगा, क्योंकि बिहार खुद सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम कर रहा है। बिहार का लक्ष्य सूबे में 25 हजार करोड़ का निवेश और कम से कम दो लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना है।

पिछले दिनों नीतीश सरकार ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को स्वीकृति दी है। इसके जरिए बिहार को वर्ष 2030 तक पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। यह नीति सात निश्चय-3 : समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार के विजन के अनुरूप तैयार की गई है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, एटीएमपी-ओसैट, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एवं सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे बिहार के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। निवेशकों को पूंजी अनुदान, भूमि, बिजली, जल, ब्याज अनुदान, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पेटेंट एवं कौशल विकास से जुड़े प्रोत्साहन दिये जाएंगे।

पुराने औद्योगिक क्लस्टर पुनर्जीवित किए जाएंगे

केंद्रीय बजट में पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना की भी घोषणा की गयी है। बिहार में कई पुराने और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं और अपने पुनरुद्धार की बाट जोह रहे हैं। इन्हें नया जीवन देकर बिहार का औद्योगिक क्षेत्र और तेजी से बढ़ सकता है। पिछले दिनों राज्य में इथनॉल, सीमेंट, टेक्सटाइल, बैग, जूता-चप्पल, सॉफ्ट ड्रिंक, पेपर, रिसाइकिल पेपर, रबड़, प्लास्टिक, वाटर सप्लाई सामग्री, नमकीन-मिक्सचर, फ्लावर मिल्स, राइस मिल्स, सरिया, गुड़ की फैक्ट्रियां लगी हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, टेक्सटाइल, आईटी, आईटीईएस, लघु विनिर्माण, पर्यटन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से निवेश आ रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्तूबर 2025 में एआई और सेमीकंडक्टर क्लस्टर स्थापित करने की बात कही थी। लक्ष्य मोबाइल, ड्रोन और मिसाइलों के लिए चिप का निर्माण, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और नई स्मार्ट सिटी बनानी है। इसके तहत बिहार सरकार की केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ने की योजना है। इसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट लगाने का लक्ष्य है। इसमें निवेश आकर्षित करने की भी योजना है। अब बिहार में आवश्यक औद्योगिक गलियारे, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे निवेश संभव है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
