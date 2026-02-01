Budget 2026: स्लीपर वंदे भारत और एक्सप्रेस वे, मोदी सरकार के बजट से बिहारियों को हैं कई उम्मीदें

संक्षेप: Budget 2026: बजट को लेकर एक किसान सतेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार मक्का से जुड़ी अधिप्राप्ति को लेकर नये एमएसपी की घोषणा करे। इससे किसानों को लाभ होगा। खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाते हुए इथेनॉल प्लांट प्रबंधन को स्थानीय किसानों का मक्का खरीदने की बाध्यता वाले नियम बने।

Budget 2026: आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर मुजफ्फरपुर जिले के युवा से लेकर बिहार के सभी बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य लोगों तक की निगाहें हैं। इस बजट में एक्सप्रेस-वे और फोरलेन को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। वहीं, स्लीपर वंदे भारत और किसानों को राहत की उम्मीद भी है। केंद्रीय बजट में रविवार को होने वाली घोषणाओं से मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबित परियोजनाओं के अलावा नये प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू होने उम्मीद पूरी हो सकती है। यह एक्सप्रेस-वे पूर्वी चम्पारण में नेपाल के सीमाई शहर रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक बनाया जाना है।

इसके लिए इस बजट में जमीन अधिग्रहण के अलावा निर्माण के लिए भी राशि आवंटन की घोषणा की उम्मीद है। फिलहाल इसका अलाइनमेंट तय कर इससे प्रभावित होने वाले इलाकों का चयन किया जा चुका है। इस बार बजट में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राशि का प्रावधान का अनुमान है। इसके अलावा पटना-बेतिया के बीच बनने वाले एनएच 139 (फोरलेन ग्रीन फील्ड हाइवे) में साहेबगंज से बेतिया तक का निर्माण शुरू किए जाने के लिए राशि आवंटित की जाने की संभावना एनएचएआई के अधिकारियों ने जताई।

फिलहाल इस परियोजना के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जा चुका है। इसी परियोजना के फेज दो के तहत मानिकपुर से साहेबगंज तक निर्माण के लिए भी बजटीय प्रावधान की उम्मीद जताई जा रही है।

क्या बोले किसान बजट को लेकर एक किसान सतेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार मक्का से जुड़ी अधिप्राप्ति को लेकर नये एमएसपी की घोषणा करे। इससे किसानों को लाभ होगा। खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाते हुए इथेनॉल प्लांट प्रबंधन को स्थानीय किसानों का मक्का खरीदने की बाध्यता वाले नियम बने। किसान अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बंद चीनी मिलों को चालू करने की घोषणा की है। अब बारी डबल इंजन वाली केंद्र सरकार की है। मोतीपुर चीनी मिल को फिर से शुरू करने की घोषणा होने की उम्मीद है। इससे रोजगार पैदा हो सकता है।

लीची किसान बच्चा प्रसाद सिंह ने कहा कि मखाना बोर्ड की ही तरह लीची के लिए भी एक अलग बोर्ड का गठन की घोषणा इस बजट में करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाई लगाने के अलावा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेशी मुद्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी।

पूर्व पैक्स अध्यक्ष बिरेंद्र राय ने कहा कि अनाजों के सरकारी खरीद में अभी भी कई स्तर पर बिचौलिये हावी हैं। इसे समाप्त करते हुए सरकार बाजार समितियों के अलावा सहकारी समितियों को और अधिक शक्ति प्रदान करे, ताकि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल सके।

गन्ना और लीची किसानों के कल्याण का कयास बजट को लेकर जहां आम आयकर दाताओं को राहत मिलने की बात कही जा रही है। वहीं, कृषि क्षेत्र में भी कई नये तरह के प्रयोग को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं। खासकर उत्तर बिहार में खेती आधारित उद्योगों की स्थापना से लेकर चीनी मिलों की स्थापना को लेकर किसानों में उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको लेकर अपनी सरकार बनते ही कई घोषणाएं कर चुके हैं।

उन्हीं घोषणाओं के मुताबिक किसानों ने अपनी बजट से जुड़ी अपनी उम्मीदें साझा कीं। चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि पैक्सों को और अधिक प्रभावशाली बनाने को नियमों को बनाया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार किसान हितों के लिए हर बजट में कई तरह के प्रावधान करती आ रही है। इस बार भी किसानों को फसल का बेहतर मूल्य देने की घोषणा हो।

किसान दीपक शाही ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस बजट में घोषणा कर सकती है। इसमें बेहतर एमएसपी, खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा और अनाजों के बेहतर रख रखाव संबंधी नियम लागू किए जा सकते हैं।

न्यू मुजफ्फरपुर रेल टर्मिनल की उम्मीद बजट से तुर्की सिलौत बाईपास पर चकभिक्खी में न्यू मुजफ्फरपुर रेल टर्मिनल की उम्मीद है। कपरपुरा में नये मालगोदाम के लिए बजट में प्रावधान, वरीय नागरिकों, छात्रों व दिव्यांगजन को यात्रा किराया में रियायत पुन : चालू करने की संभावना है। मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड के बीच तीसरी लाइन बिछाने को लेकर राशि का प्रावधान भी हो सकता है। साहेबगंज के रास्ते मोतीपुर से राजपट्टी नई रेललाइन के लिए भी स्वीकृति मिल सकती है। तुर्की सिलौत और तुर्की कपरपुरा रेल बाइपास के लिए भी बजट में प्रावधान की उम्मीद है।

स्विमिंग पूल संचालक कुंदन राज ने कहा कि केंद्र सरकार का नारा खेलेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया तभी सफल हो पाएगा, जब खेल और खिलाड़ियों को सहूलियत देने वाला बजट हो। बजट में खिलाड़ियों को अभ्यास का संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को कई तरह की छूट दी जाने की जरूरत है।

आयकर अधिवक्त अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार खर्च आधारित कर की वसूली करने का नियम बनाए न कि आय आधारित कर प्रणाली हो। खर्च आधारित प्रणाली होने पर सरकार को काला धन व गलत तरीके की आमदनी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार को आयकर दाखिल करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर देना चाहिए।

सेवानिवृत शिक्षिका वीण पांडेय ने कहा कि बजट में सेवानिवृत कर्मियों के लिए भी कई तरह के प्रावधान होने चाहिए। खासकर उनको स्वास्थ्य सुविधा और आयकर में छूट को लेकर प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा रेलवे और अन्य परिवहन संस्थाओं में भी पहले की तरह रियायत दी जानी चाहिए। दवाओं पर भी छूट की जरूरत है।