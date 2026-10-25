पटना में कांग्रेस के कार्यक्रम में घुसा मोदी का फैन, खरगे के बयान पर कर दिया हंगामा
श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह के दौरान पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम पर निशाना साधा तो मोदी के फैन ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस शख्स की पिटाई कर दी।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण की सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर बिहार कांग्रेस की ओर से बापू सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन के दौरान ऐसा बयान दिया जिसपर बवाल हो गया। समारोह में शामिल एक शख्स ने कहा कि मोदी नहीं जाएगा तो मल्लिकार्जुन खरगे गुस्से में तमतमाकर बोले की मोदी का बाप भी जाएगा। उसके बाद उस शख्स की पिटाई कर दी गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गद्दार और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया।
रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का एक फैन घुस गया था। पूर्व राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह की अगुआई में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि मल्किार्जुन खरगे ने अपने भाषण में एसआईआर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ साथ आरएसएस और नरेंद्र मोदी की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। वे गद्दार हैं जिन्हें चुनाव आयोग से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक देश में शांति नहीं होगी। बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में 'वोट चोरी' के जरिये सरकारें बनाई गईं। पिछले दो सालों में जो भी चुनाव हुए हैं, उन विधानसभाओं को बर्खास्त करो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद पर निशाना साध रहे मल्लिकार्जुन खरगे को सभागार में मौजूद एक शख्स ने बीच में टोक दिया। वह चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाएंगे। उस शख्स की बातों का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा। खरगे ने यह बात खुले मंच से एक बार नहीं बल्कि तीन बार कही। खरगे के बयान से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सभागार में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और खरगे के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। उसके साथ काफी धक्कामुक्की भी की गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें