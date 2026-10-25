पटना में कांग्रेस के कार्यक्रम में घुसा मोदी का फैन, खरगे के बयान पर कर दिया हंगामा

श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह के दौरान पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम पर निशाना साधा तो मोदी के फैन ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस शख्स की पिटाई कर दी।

बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण की सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर बिहार कांग्रेस की ओर से बापू सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन के दौरान ऐसा बयान दिया जिसपर बवाल हो गया। समारोह में शामिल एक शख्स ने कहा कि मोदी नहीं जाएगा तो मल्लिकार्जुन खरगे गुस्से में तमतमाकर बोले की मोदी का बाप भी जाएगा। उसके बाद उस शख्स की पिटाई कर दी गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गद्दार और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया।

रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का एक फैन घुस गया था। पूर्व राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह की अगुआई में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि मल्किार्जुन खरगे ने अपने भाषण में एसआईआर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ साथ आरएसएस और नरेंद्र मोदी की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। वे गद्दार हैं जिन्हें चुनाव आयोग से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक देश में शांति नहीं होगी। बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में 'वोट चोरी' के जरिये सरकारें बनाई गईं। पिछले दो सालों में जो भी चुनाव हुए हैं, उन विधानसभाओं को बर्खास्त करो।