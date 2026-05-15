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प्रमोद ट्रेन पर सवार, नीतीश 1 कार से दफ्तर पहुंचे, बिहार के मंत्रियों पर मोदी की अपील का कितना असर?

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने ट्रेन से गयाजी तक की आधिकारिक यात्रा की। इधर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा गुरुवार को अपने आवास से एक ही वाहन से अपने सरकारी कार्यालय पहुंचे और कामकाज कर वापस घर भी इकलौते गाड़ी से ही लौटे।

प्रमोद ट्रेन पर सवार, नीतीश 1 कार से दफ्तर पहुंचे, बिहार के मंत्रियों पर मोदी की अपील का कितना असर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान का असर दिखने लगा है। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने गुरुवार को ट्रेन से गयाजी तक की आधिकारिक यात्रा की। वे सरकारी वाहन की जगह पटना जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस से गयाजी के लिए रवाना हुए। वहीं, गयाजी स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गाड़ी से ही गंतव्य स्थान पहुंचे। सूबे के नगर विकास मंत्री ने भी अमल किया। मंत्री नीतीश मिश्रा मात्र एक गाड़ी से गुरुवार को अपने कार्यालय पहुंचे।

डॉ प्रमोद ने पटना जंक्शन पर मीडिया से कहा कि ईंधन संरक्षण केवल एक आह्वान नहीं, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। ट्रेन यात्रा से न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत हुई, बल्कि हम आम यात्रियों के बीच घुलमिलकर उनके मुद्दों को समझने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि यह यात्रा ईंधन बचत के साथ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देने का प्रयास है। बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। यह उसी दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है। गयाजी पहुंचने पर मंत्री ने स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया। वापसी में वे ट्रेन के जरिए ही गया से जहानाबाद और जहानाबाद से पटना आए। मंत्री ने आमजन से भी दैनिक जीवन में कार पूलिंग, साइकिल उपयोग या सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल जैसे छोटे-छोटे बदलाव अपनाने की अपील की।

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एक कार से ऑफिस पहुंचे मंत्री नीतीश मिश्रा

नगर विकास मंत्री एक ही वाहन से कार्यालय पहुंचे

इधर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा गुरुवार को अपने आवास से एक ही वाहन से अपने सरकारी कार्यालय पहुंचे और कामकाज कर वापस घर भी इकलौते गाड़ी से ही लौटे। उनकी वह गाड़ी भी इलेक्ट्रिक कार थी। हिन्दुस्तान से बातचीत में मंत्री ने बताया कि आगे भी वे पटना में एक ही गाड़ी से आना-जाना करेंगे। हालांकि पटना से बाहर जाने पर आवश्यकतानुसार तथा सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों की संख्या दो-तीन हो सकती है।

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बहरहाल, गुरुवार को नगर विकास मंत्री जब एक वाहन से सचिवालय पहुंचे तो कर्मी भी अपना कौतूहल छिपा नहीं सके और सभी मंत्री की गाड़ी की ओर देखते रहे। उनकी गाड़ी में पीछे की सीट पर सुरक्षाकर्मी बैठा था। नीतीश मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील समय की जरूरत के मुताबिक है। इस पर सभी आम और खास लोगों को अमल करनी चाहिए। यह देशहित में एक बड़ा कदम होगा।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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