प्रमोद ट्रेन पर सवार, नीतीश 1 कार से दफ्तर पहुंचे, बिहार के मंत्रियों पर मोदी की अपील का कितना असर?

बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने ट्रेन से गयाजी तक की आधिकारिक यात्रा की। इधर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा गुरुवार को अपने आवास से एक ही वाहन से अपने सरकारी कार्यालय पहुंचे और कामकाज कर वापस घर भी इकलौते गाड़ी से ही लौटे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान का असर दिखने लगा है। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने गुरुवार को ट्रेन से गयाजी तक की आधिकारिक यात्रा की। वे सरकारी वाहन की जगह पटना जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस से गयाजी के लिए रवाना हुए। वहीं, गयाजी स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गाड़ी से ही गंतव्य स्थान पहुंचे। सूबे के नगर विकास मंत्री ने भी अमल किया। मंत्री नीतीश मिश्रा मात्र एक गाड़ी से गुरुवार को अपने कार्यालय पहुंचे।

डॉ प्रमोद ने पटना जंक्शन पर मीडिया से कहा कि ईंधन संरक्षण केवल एक आह्वान नहीं, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। ट्रेन यात्रा से न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत हुई, बल्कि हम आम यात्रियों के बीच घुलमिलकर उनके मुद्दों को समझने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि यह यात्रा ईंधन बचत के साथ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देने का प्रयास है। बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। यह उसी दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है। गयाजी पहुंचने पर मंत्री ने स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया। वापसी में वे ट्रेन के जरिए ही गया से जहानाबाद और जहानाबाद से पटना आए। मंत्री ने आमजन से भी दैनिक जीवन में कार पूलिंग, साइकिल उपयोग या सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल जैसे छोटे-छोटे बदलाव अपनाने की अपील की।

नगर विकास मंत्री एक ही वाहन से कार्यालय पहुंचे इधर नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा गुरुवार को अपने आवास से एक ही वाहन से अपने सरकारी कार्यालय पहुंचे और कामकाज कर वापस घर भी इकलौते गाड़ी से ही लौटे। उनकी वह गाड़ी भी इलेक्ट्रिक कार थी। हिन्दुस्तान से बातचीत में मंत्री ने बताया कि आगे भी वे पटना में एक ही गाड़ी से आना-जाना करेंगे। हालांकि पटना से बाहर जाने पर आवश्यकतानुसार तथा सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों की संख्या दो-तीन हो सकती है।