युवा संवाद में नीतीश की उपलब्धियां गिनाते रहे मोदी, ITI से IIT तक का जिक्र; बिहार पर फोकस

पीएम ने कहा कि राजद के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया गया। आज यहां करीब हर गांव में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 02:38 PM
युवा संवाद में नीतीश की उपलब्धियां गिनाते रहे मोदी, ITI से IIT तक का जिक्र; बिहार पर फोकस

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को युवा संवाद के तहत देश भर के नौजवानों को संबोधित किया। उन्होंने करीब 62 हजार करोड़ की योजनाओं का उपहार युवा आबादी को दिया जिसमें बिहार पर विशेष फोकस रहा। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाते दिखे।

पीएम ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ने लगातार बिहार के शिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम शुरू हो गया है। आज बिहार में कई बड़े शिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ। एनआईटी पटना के बिहटा सेंटर को खोल दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी, बीए मंडल यूनिवर्सिटी, जय प्रकाश विद्यालय नालंदा, ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थाओं में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है।

पीएम ने कहा अच्छे संस्थानों के साथ-साथ नीतीश जी की सरकार बिहार की नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी काम कर रहे हैं। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद कर रही है। एक और निर्णय लिया गया है क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को ब्याज समाप्त कर दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी डबल कर दिया गया है। भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा हैं। इसलिए बिहार के युवाओं को समर्थ बढ़ता है तो देश की ताकत बढ़ती है। सरकारी युवाओं के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कम कर रही है।

पीएम ने कहा कि राजद के शासनकाल की तुलना में यहां का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया गया। आज बिहार में करीब करीब हर गांव में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के छोटे जिलों के लिए 19 केंद्रीय विद्यालय की की स्वीकृति दी है। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा एक भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थान नहीं था। आज बिहार में भारत के नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं।

बीते दो दशकों में बिहार सरकार ने 50 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है। बीते कुछ सालों में करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी दी गई। शिक्षा विभाग मैं बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में भर्ती हुई। बिहार सरकार अब नए लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने कितने रोजगार 20 साल में बढ़ाए। नीतीश जी ने बताया आने वाले 5 सालों में एक करोड़ रोजगार, नौकरी देने का लक्ष्य है। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही काम देने का संकल्प है। यह समय बिहार के युवाओं के लिए डबल बोनस का है। देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। बहुत सारे युवा धनतेरस में बाइक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी कम हो गए हैं।

पीएम ने कहा कि स्किल बढ़ने से देश आत्मनिर्भर होता है लोग आत्मनिर्भर होते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी कहा जाता था। आज भारत विश्व की टॉप थर्ड इकोनामी बनने की तरफ बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़े हैं। एमएसएमी सेक्टर भी आगे बढ़ा है। इन सब का बड़ा लाभ हमारे युवाओं को खासकर आईटीआई की स्किल वाले युवाओं को होने वाला है। मुद्रा स्कीम ने भी करोड़ जवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की। भारत सरकार ने 1 लाख करोड रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की है। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यह समय देश के हर युवा के लिए अवसर से भरा हुआ है।