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मोदी अब किसे शहजादा और युवराज कहेंगे? तेजस्वी यादव ने सम्राट कैबिनेट के 17 मंत्रियों का परिवार गिनाया

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी कैबिनेट के 35 में से 17 मंत्री परिवारवादी हैं। इनमें से तीन पूर्व सीएम के बेटे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वह अब किसे शहजादा और युवराज कहेंगे?

मोदी अब किसे शहजादा और युवराज कहेंगे? तेजस्वी यादव ने सम्राट कैबिनेट के 17 मंत्रियों का परिवार गिनाया

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नवगठित कैबिनेट में विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाने लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार कैबिनेट में 35 में से 17 मंत्री परिवारवादी हैं। उन्होंने कहा कि 3 मंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तेजस्वी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के पोषक हैं, इसका उदाहरण सम्राट कैबिनेट में देखने को मिल रहा है। अब पीएम किसे शहजादा और युवराज कहेंगे?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद परिवारवादी हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी मंत्री रहे हैं, मां विधायक रहीं और एक भाई चुनाव भी लड़ चुके हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पिता भी पूर्व विधायक रह चुके हैं।

पीएम किसे शहजादा कहेंगे- नेता प्रतिपक्ष

तेजस्वी ने कहा कि सम्राट कैबिनेट में तीन मंत्री ऐसे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। इनमें निशांत कुमार (पिता नीतीश कुमार), संतोष सुमन (पिता जीतनराम मांझी) और नीतीश मिश्रा (पिता जगन्नाथ मिश्र) शामिल हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “हमें चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसे शहजादा, राजकुमार और युवराज कहेंगे? प्रधानमंत्री को अब मंत्रिमंडल में बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों बेटों को युवराज और शहजादा कहकर संबोधन करना पड़ेगा।”

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तेजस्वी बोले- बिना चुनाव के मंत्री बन गए शहजादे

तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने दोनों नेताओं को शहजादा करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शहजादे और युवराज जैसी बातें करते हैं। अब ये (निशांत और दीपक) कैसे शहजादे हैं, जो बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलसी या विधायक बने, सीधे मंत्री बन गए हैं।

एनडीए की पार्टियां भी परिवारवादी

उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार एनडीए में शामिल पार्टियां पारिवारिक हैं। इसमें दिवंगत रामविलास पासवान की एलजेपी-आर, नीतीश कुमार की जदयू, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल है। वहीं, भाजपा के भी अधिकांश मंत्री परिवारवादी और वंशवादी हैं।

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तेजस्वी ने इन मंत्रियों के नाम गिनाकर कहा, ये परिवारवाद का हिस्सा हैं-

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, मंत्री निशांत कुमार, मंत्री नीतीश मिश्रा, मंत्री संतोष सुमन, मंत्री दीपक प्रकाश, मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री रमा निषाद, मंत्री शीला मंडल, मंत्री बुलो मंडल, मंत्री लेशी सिंह, मंत्री श्वेता गुप्ता, मंत्री संजय टाइगर, मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा और मंत्री रामकृपाल यादव।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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