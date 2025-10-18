4 दिनों में 12 रैलियां करगें मोदी, बिहार चुनाव में पीएम के धुआंधार प्रचार की डेट आ गई; इन जिलों में प्रोग्राम

संक्षेप: Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। आगामी 23 अक्टूबर से 3 नवम्बर के बीच बिहार के विभिन्न जिलों में उनकी 12 रैलियां होने वाली हैं।

PM Modi Bihar Rally: केंद्रीय गृह मंत्री (भाजपा के चाणक्य) अमित शाह(Amit Shah) ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने बिहार में धुआंधार प्रचार अभियान का प्लान सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। आगामी 23 अक्टूबर से 3 नवम्बर के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में 12 रैलियां होने वाली हैं। पीएम एक दिन में तीन-तीन रैलियों में शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे।

समाचार चैनल न्यूज18 के मुताबिक पीएम मोदी 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच बिहार में चुनावी रैलियों में जन समूह को संबोधित करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 23अक्टूबर को सासाराम,भागलपुर और गया में पीएम की सभा होने वाली है। अलगे फेज में 28 अक्टूबर को पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लोगों से पीएम एनडीए की सरकार बनाने की अपील करेंगे। 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण ,समस्तीपुर और छपरा में पीएम का प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया में नरेंद्र मोदी जनसभा में शामिल होकर जनता को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी पार्टी के स्तर पर तेज कर दी गई है।