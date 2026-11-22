वैशाली में बनेगा आधुनिक फाइव स्टार रिसॉर्ट; चीन, जापान, थाईलैंड, ताईवान जैसी सुविधाएं होंगी
करीब 10 एकड़ जमीन पर विकसित होने वाले इस रिसॉर्ट में विश्वस्तरीय आवासीय और पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। खासकर जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और ताईवान से आने वाले पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
पटना, हिब्यू। पयर्टन विभाग बिहार के प्रसिद्ध पयर्टन स्थल वैशाली में अत्याधुनिक फाइव स्टार रिसॉर्ट बनाने की तैयारी की कर रहा है। यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों और बौद्ध धर्मावलंबियों को अब बेहतर ठहराव की सुविधा के लिए पटना लौटने की मजबूरी नहीं होगी। इस रिसॉर्ट में विश्वस्तर की सुविधाएं होंगी। भगवान बुद्ध से जुड़े होने के कारण यहां विश्व भर से देशों से बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। वैशाली कई देशों के मठ भी हैं।
करीब 10 एकड़ जमीन पर विकसित होने वाले इस रिसॉर्ट में विश्वस्तरीय आवासीय और पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। खासकर जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और ताईवान से आने वाले पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग ने परियोजना की योजना में बदलाव करते हुए अब पूरे 10 एकड़ में केवल रिसॉर्ट बनाने का निर्णय लिया है।
पहले बनाना था होटल
पहले इस जमीन पर होटल या रिसॉर्ट बनाने का विकल्प था। इसके बाद विभाग ने पांच-पांच एकड़ में होटल और रिसॉर्ट बनाने की योजना तैयार की थी। हालांकि, बाद में इस प्रस्ताव में फिर बदलाव किया गया। अब सरकार ने तय किया है कि पूरी जमीन पर एक अत्याधुनिक रिसॉर्ट विकसित किया जाएगा। इस तरह वैशाली में धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों के लिए विशेष श्रेणी की ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।
बिहार में अपनी तरह का पहला रिसॉर्ट होगा
धार्मिक और पर्यटकीय महत्व वाले स्थल पर इस तरह का अत्याधुनिक रिसॉर्ट बिहार में अपनी तरह का पहला होगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य वैशाली को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाना है। बेहतर आवासीय सुविधाएं विकसित होने से विदेशी पर्यटकों के प्रवास की अवधि बढ़ने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
बिहार में पयर्टन को बढ़ावा मिलेगा
वैशाली बिहार में धार्मिक पयर्टन का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बुद्ध ने यहां अंतिम वर्षावास किया था और महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी। यहीं से उन्होंने कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया जहां तीन महीने बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ। वैशाली में उनके अस्थि अवशेष का एक हिस्सा भी स्थापित किया गया था जिसे बाद पटना संग्रहालय में भेज दिया गया। यहां बौद्ध स्तूप भी है। वैशाली को लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें