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बिहार के हर जिले में बनेगा 'मॉडल सोलर विलेज', बिजली बिल के झंझट से मिलेगी आजादी

Apr 20, 2026 08:50 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बांका
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बिहार के सभी जिलों में एक-एक 'मॉडल सोलर विलेज' बनाया जाएगा। बांका में 11 गांव शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी और 7% ब्याज पर लोन मिल रहा है। इसका लक्ष्य बिजली बिल ज़ीरो करना और…

बिहार के हर जिले में बनेगा 'मॉडल सोलर विलेज', बिजली बिल के झंझट से मिलेगी आजादी

Bihar News: बिहार के गांवों की सूरत अब सौर ऊर्जा से बदलने वाली है। राज्य सरकार ने एक शानदार फैसला लिया है जिसके तहत बिहार के हर जिले में एक गांव को 'मॉडल सोलर विलेज' (आदर्श सौर ग्राम) के रूप में विकसित किया जाएगा। बांका जिले में इसकी तैयारी शुरू हो गई है और शुरुआती तौर पर 11 गांवों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन गांवों को पूरे जिले के लिए एक उदाहरण के तौर पर तैयार किया जाएगा।

कैसे चुना जाएगा 'मॉडल सोलर विलेज'?

बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए सूबे के सभी जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों के संभावित गांवों की सूची मांगी है। किसी भी गांव को 'मॉडल सोलर विलेज' का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ कड़े मापदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहली शर्त गांव की आबादी 5 हजार से अधिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, पारदर्शी चयन के लिए गांवों के बीच एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला कमेटी मानकों की जांच करेगी। अंततः जिस गांव में ग्रामीण सबसे बढ़-चढ़कर सोलर पैनल लगवाएंगे और सौर ऊर्जा को अपनाएंगे, उसी गांव को 'मॉडल विलेज' का खिताब दिया जाएगा।

योजना में मिल रही है तगड़ी सब्सिडी

इस पूरी योजना का मुख्य आधार केंद्र सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' है, जिसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट के पैनल पर 30,000 रुपये और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये की छूट मिल रही है, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट पर सीधे 78,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए बैंक भी महज 7 प्रतिशत के कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 7 से 8 वर्षों की आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं।

डीएम ने जारी किया आदेश

बांका के डीएम नवदीप शुक्ला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस योजना के बारे में गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के झंझट से बचने का यह सबसे अच्छा मौका है। योजना का लाभ लेने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना और आपके पास वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। आवेदनों के लिए डीएम ऑफिस में विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों को भटकना न पड़े।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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