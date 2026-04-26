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पटना की सड़कों पर जब आतंकियों ने रोकी वैज्ञानिकों की बस, फिर कमांडोज ने जो किया; उसे देख सब रह गए दंग

Apr 26, 2026 09:21 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना, हिंदुस्तान ब्यूरो
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पटना हाई-कोर्ट परिसर में शनिवार को एटीएस ने एक भव्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें वैज्ञानिकों को बस सहित बंधक बनाने वाले आतंकियों को कमांडोज ने मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार साहु की मौजूदगी में हुए इस अभ्यास में बम स्क्वायड और स्नाइपर्स…

पटना की सड़कों पर जब आतंकियों ने रोकी वैज्ञानिकों की बस, फिर कमांडोज ने जो किया; उसे देख सब रह गए दंग

Bihar News: शनिवार को बिहार की राजधानी पटना का हाई-कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट और कमांडोज की गूंज से दहल उठा। राजगीर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे वैज्ञानिकों के एक दल को आतंकियों ने बस सहित बंधक बना लिया। आतंकियों ने वैज्ञानिकों की रिहाई के बदले सरकार के सामने कई बड़ी मांगें रख दीं। स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन तभी बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के जांबाज कमांडोज ने मोर्चा संभाला और एक सटीक 'सर्जिकल स्ट्राइक' की तरह वैज्ञानिकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। दरअसल, यह कोई वास्तविक आतंकी हमला नहीं, बल्कि एटीएस द्वारा आयोजित एक उच्चस्तरीय 'मॉक ड्रिल' का हिस्सा था।

मुख्य न्यायाधीश के सामने एटीएस का शक्ति प्रदर्शन

पटना हाई-कोर्ट परिसर में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान पटना हाई-कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार साहु समेत कई न्यायाधीश और पुलिस के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। एटीएस के पेशेवरों ने समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए न केवल आतंकियों को धूल चटाई, बल्कि वैज्ञानिकों को भी बिना किसी खरोंच के सुरक्षित निकाल लिया। मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रतीकात्मक अभ्यास सुरक्षा बलों की तत्परता और सटीकता को दर्शाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि देश में सुरक्षा और संरक्षण की भावना उत्पन्न करना हम सभी का संवैधानिक दायित्व है।

हिट, असॉल्ट और स्नाइपर्स की जुगलबंदी

एडीजी (एटीएस) पंकज दराद ने बताया कि इस ड्रिल को सफल बनाने के लिए एटीएस की अलग-अलग विशिष्ट टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें 'हिट टीम', 'असॉल्ट टीम', 'डिसेप्शन टीम', 'बम स्क्वायड' और 'एंटी सबोटाज टीम' शामिल थीं। इसके अलावा, स्निफर डॉग्स और स्नाइपर्स ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडीजी ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से हमारी टीमें किसी भी विषम परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मॉक ड्रिल न केवल सुरक्षा बलों का कौशल बढ़ाती है, बल्कि आम जनता के बीच भी विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है।

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इस मॉक ड्रिल का आयोजन पटना हाई-कोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर करने का उद्देश्य वास्तविक परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के समन्वय और प्रतिक्रिया समय को जांचना था। बिहार पुलिस ने संदेश दिया है कि राज्य की सुरक्षा के लिए एटीएस जैसी विशिष्ट इकाइयां पूरी तरह मुस्तैद हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भले ही यह एक अभ्यास था, लेकिन इससे आम लोगों को यह भरोसा मिलता है कि संकट की स्थिति में पुलिस इसी तरह तत्परता से काम करेगी।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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