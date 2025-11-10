बिहार के गोपालगंज में क्यों भड़की भीड़, पुलिस की गाड़ी में लगा दी आग; खूब बवाल

संक्षेप: एसपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। फायरिंग नहीं की गई है। केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।

बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस की गाड़ी से तीन लोगों को ठोकर लगने के बाद बवाल हो गया। यहां जादोपुर मोड़ के समीप एनएच 27 पर फ्लाईओवर के नीचे पुलिस की गाड़ी की ठोकर से गोलगप्पा बेच रहे दुकानदार और गोलगप्पा खा रहे दो युवकों के जख्मी होने के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। तीनों ठोकर लगने के बाद सड़क पर गिर कर कराहने लगे। देखते-देखते गोलगप्पा दुकान नंदू चौहान और राजा अंसारी बेहोश हो गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

शहर से जादोपुर की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात थम गया। स्थानीय लोग तीनों जख्मी को आनन-फानन में उठा कर सदर अस्पताल इलाज के लिए ले गए। इस बीच भीड़ में किसी ने अफवाह फैला दी कि पुलिस की गाड़ी से जख्मी तीन लोगों में से दो की मौत हो गई। इससे लोग उग्र हो गए। पुलिस बीच-बचाव करती रही,लेकिन कुछ शरारती लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।

नंदू चौहान के परिजनों को घटना की जानकारी जैसे ही मिली वे सभी बदहवास दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। सभी रो-बिलख रहे थे। अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी मिलने पर जख्मी राजा अंसारी और एहसान अली के परिवार के लोग भी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार राजा अंसारी और नंदू चौहान के सिर और सीने में गंभीर चोट लगी है।

अंदरुनी रक्त स्त्राव होने की आशंका है। गोरखपुर रेफर किए जाने के बाद परिजन भी दोनों के साथ गए हैं। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने पुलिस की गाड़ी में लगी आग को बुझा दिया है। अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि दुर्घटना किस गाड़ी से किस परिस्थिति में हुई है।

फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। फायरिंग नहीं की गई है। केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।