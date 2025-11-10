Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsmob set police vehicle on fire after accident in bihar gopalganj
बिहार के गोपालगंज में क्यों भड़की भीड़, पुलिस की गाड़ी में लगा दी आग; खूब बवाल

बिहार के गोपालगंज में क्यों भड़की भीड़, पुलिस की गाड़ी में लगा दी आग; खूब बवाल

संक्षेप: एसपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। फायरिंग नहीं की गई है। केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।

Mon, 10 Nov 2025 07:50 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नगर प्रतिनिधि, गोपालगंज
share Share
Follow Us on

बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस की गाड़ी से तीन लोगों को ठोकर लगने के बाद बवाल हो गया। यहां जादोपुर मोड़ के समीप एनएच 27 पर फ्लाईओवर के नीचे पुलिस की गाड़ी की ठोकर से गोलगप्पा बेच रहे दुकानदार और गोलगप्पा खा रहे दो युवकों के जख्मी होने के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। तीनों ठोकर लगने के बाद सड़क पर गिर कर कराहने लगे। देखते-देखते गोलगप्पा दुकान नंदू चौहान और राजा अंसारी बेहोश हो गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहर से जादोपुर की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात थम गया। स्थानीय लोग तीनों जख्मी को आनन-फानन में उठा कर सदर अस्पताल इलाज के लिए ले गए। इस बीच भीड़ में किसी ने अफवाह फैला दी कि पुलिस की गाड़ी से जख्मी तीन लोगों में से दो की मौत हो गई। इससे लोग उग्र हो गए। पुलिस बीच-बचाव करती रही,लेकिन कुछ शरारती लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।

नंदू चौहान के परिजनों को घटना की जानकारी जैसे ही मिली वे सभी बदहवास दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। सभी रो-बिलख रहे थे। अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी मिलने पर जख्मी राजा अंसारी और एहसान अली के परिवार के लोग भी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार राजा अंसारी और नंदू चौहान के सिर और सीने में गंभीर चोट लगी है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अंदरुनी रक्त स्त्राव होने की आशंका है। गोरखपुर रेफर किए जाने के बाद परिजन भी दोनों के साथ गए हैं। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने पुलिस की गाड़ी में लगी आग को बुझा दिया है। अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि दुर्घटना किस गाड़ी से किस परिस्थिति में हुई है।

फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है। फायरिंग नहीं की गई है। केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।

सदर अस्पताल में अफरा-तफरी,जुटी भीड़

जादोपुर मोड़ पर पुलिस की गाड़ी की ठोकर से तीन लोगों के जख्मी होने के बाद शनिवार देर शाम सदर अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। जख्मियों को लाने के साथ ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। वार्ड और इमरजेंसी कक्ष के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई । एक जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today Gopalganj
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।