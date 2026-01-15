साइकिल से टक्कर लगने पर मॉब लिंचिंग, गयाजी में शख्स को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
गयाजी जिले के टिकारी के एक गांव में गुरुवार को साइकिल से टक्कर लगने के विवाद में एक अधेड़ शख्स की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी।
बिहार के गयाजी जिले से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के गहरपुर गांव में एक शख्स की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गहरपुर निवासी मधेश पासवान के रूप में हुई है। उम्र 55 साल थी। बताया जा रहा है कि साइकिल से टक्कर लगने पर उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद 20-25 लोगों ने उसे बेरहमी से पिटाई कर मार डाला।
हत्याकांड के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने टिकारी अनुमंडल अस्पताल के बाहर गुरुवार को करीब डेढ़ घंटे सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वह भी बेबस नजर आई। हंगामे के चलते मृतक के परिजन और पुलिस में खींचतान भी हुई। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है।
मृतक के पुत्र सूरज पासवान का आरोप है कि साइकिल से टक्कर लगने का विरोध करने पर मारपीट शुरू की गई। 20-25 की संख्या में लोगों ने लाठी और लोहे की रॉड से उसके पिता की पिटाई करने लगे। इस दौरान चोट लगने से मधेश पासवान बेहोश हो गए। परिजन उन्हें अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। खबर लिखे जाने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।