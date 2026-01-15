Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMob lynching after bicycle collision Man beaten to death in Gaya Ji
साइकिल से टक्कर लगने पर मॉब लिंचिंग, गयाजी में शख्स को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

साइकिल से टक्कर लगने पर मॉब लिंचिंग, गयाजी में शख्स को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

गयाजी जिले के टिकारी के एक गांव में गुरुवार को साइकिल से टक्कर लगने के विवाद में एक अधेड़ शख्स की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। 

Jan 15, 2026 07:20 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, टिकारी (गयाजी)
share Share
Follow Us on

बिहार के गयाजी जिले से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के गहरपुर गांव में एक शख्स की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गहरपुर निवासी मधेश पासवान के रूप में हुई है। उम्र 55 साल थी। बताया जा रहा है कि साइकिल से टक्कर लगने पर उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद 20-25 लोगों ने उसे बेरहमी से पिटाई कर मार डाला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हत्याकांड के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने टिकारी अनुमंडल अस्पताल के बाहर गुरुवार को करीब डेढ़ घंटे सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वह भी बेबस नजर आई। हंगामे के चलते मृतक के परिजन और पुलिस में खींचतान भी हुई। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:गयाजी में पहले रिसॉर्ट पर फायरिंग और पथराव, फिर संचालक के घर गोलियां दागीं

बिहार के गयाजी जिले से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के गहरपुर गांव में एक शख्स की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गहरपुर निवासी मधेश पासवान के रूप में हुई है। उम्र 55 साल थी। बताया जा रहा है कि साइकिल से टक्कर लगने पर उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद 20-25 लोगों ने उसे बेरहमी से पिटाई कर मार डाला।

हत्याकांड के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने टिकारी अनुमंडल अस्पताल के बाहर गुरुवार को करीब डेढ़ घंटे सड़क जाम कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वह भी बेबस नजर आई। हंगामे के चलते मृतक के परिजन और पुलिस में खींचतान भी हुई। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है।

मृतक के पुत्र सूरज पासवान का आरोप है कि साइकिल से टक्कर लगने का विरोध करने पर मारपीट शुरू की गई। 20-25 की संख्या में लोगों ने लाठी और लोहे की रॉड से उसके पिता की पिटाई करने लगे। इस दौरान चोट लगने से मधेश पासवान बेहोश हो गए। परिजन उन्हें अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। खबर लिखे जाने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Gaya Gaya Latest News Gaya News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।