सिर मुंडवाया, पेशाब पिलाया और फिर खूब पीटा, पति की मौत और पत्नी की हालत गंभीर; बिहार में भीड़ का खूनी खेल

बिहार में भीड़ ने खूनी खेल खेला है। नवादा जिले में भीड़ ने डायन के शक में पति और पत्नी को पकड़ लिया और फिर उनके साथ हैवानियत की गई है। पहले पति-पत्नी का सिर मुंडवाया गया और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। भीड़ ने महिला के पति को पीट-पीट कर मार डाला है। मॉब लीचिंग में पत्नी बुरी तरह घायल है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह वारदता हिसुआ थानाक्षेत्र के पांचू गढ़ मुसहरी की है।

इस पूरे मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैंं। आरोप लगाया जा रहा है कि डायल 112 की टीम ने पति-पत्नी के साथ हो रहे अत्याचार पर संज्ञान नहीं लिया। जिसके बाद आखिरकार पति की हत्या कर दी गई है। फिलहाल अब पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। भीड़ के इस तालिबानी इंसाफ से इलाके में सनसनी मच गई है।

पूरी घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुहल्ले के लोगों ने मंगलवार देर शाम 70 वर्षीय गया मांझी एवं उनकी पत्नी को डायन बताकर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों का सिर मुंडवाया गया फिर सिर पर चुना लगाया गया और फिर पेशाब भी पिलाया गया। यही नहीं दोनों को जूते-चप्पल का माला पहनाकर बुरी तरह मारते-पीटते मुहल्ले में घुमाया गया। घटना की सूचना 112 पुलिस टीम को मंगलवार की रात्रि में ही दी गई।

मौके पर पहुंचने के बाद भीड़ को देख कार्रवाई और स्थानीय थाने को सूचना दिए बिना ही पुलिस चली गई। बुधवार की सुबह मृत पति के साथ पत्नी को जिंदा जलाने की तैयारी भी भीड़ ने कर ली थी, तभी हिसुआ थाने को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया। वहीं जख्मी महिला को इलाज के लिए हिसुआ सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।