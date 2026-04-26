बिहार में बच्चे की मौत के बाद कत्ल, बाइक सवार को भीड़ ने पोल में बांध पीट-पीटकर मार डाला

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बाइक चालक को खदेड़कर पकड़ा उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने लाठी-डंडे से उसे इतना पीटा की खून से वह लहुलुहान हो गया।

बिहार के कटिहार में बारसोई प्रखंड के रहमानपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। रविवार की रात करीब 8 बजे एक बाइक की चपेट में आने से 15 वर्षीय मोहम्मद खुसरो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कानून हाथ में लेते हुए बाइक चालक मोहम्मद सकरुद्दीन (40) को पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार दिया। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक से मोहम्मद खुसरो को धक्का लग गया। वह गिरकर बेहोश हो गया। बच्चे को बेहोश देखकर सकरुद्दीन भागने लगा। इस पर आक्रोशित लोगों ने बाइक चालक को खदेड़कर पकड़ लिया। लप्पर थप्पड़ के बाद उसे बिजली के खंभे से बांध दिया गया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने लाठी-डंडे से उसे इतना पीटा की खून से वह लहुलुहान हो गया। भीड़ से वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा। मगर भीड़ ने एक नहीं सुनी। उसे तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गयी। इस वारदात के दोनों मृतक एक ही गांव के थे। दोनों पक्षों के बीच काफी तनाव है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर निकल गए हैं। उनके परिजन रिश्तेदारी में जाने की बात बता रहे हैं।

सूचना मिलते ही सुधानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ख्वाजा शाहिद ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस और जन प्रतिनिधियों ने मिलकर इलाके में शांति बहाल कराया।