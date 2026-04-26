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बिहार में बच्चे की मौत के बाद कत्ल, बाइक सवार को भीड़ ने पोल में बांध पीट-पीटकर मार डाला

Apr 26, 2026 11:06 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बाइक चालक को खदेड़कर पकड़ा उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने लाठी-डंडे से उसे इतना पीटा की खून से वह लहुलुहान हो गया।

बिहार में बच्चे की मौत के बाद कत्ल, बाइक सवार को भीड़ ने पोल में बांध पीट-पीटकर मार डाला

बिहार के कटिहार में बारसोई प्रखंड के रहमानपुर गांव में एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। रविवार की रात करीब 8 बजे एक बाइक की चपेट में आने से 15 वर्षीय मोहम्मद खुसरो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कानून हाथ में लेते हुए बाइक चालक मोहम्मद सकरुद्दीन (40) को पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार दिया। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक से मोहम्मद खुसरो को धक्का लग गया। वह गिरकर बेहोश हो गया। बच्चे को बेहोश देखकर सकरुद्दीन भागने लगा। इस पर आक्रोशित लोगों ने बाइक चालक को खदेड़कर पकड़ लिया। लप्पर थप्पड़ के बाद उसे बिजली के खंभे से बांध दिया गया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने लाठी-डंडे से उसे इतना पीटा की खून से वह लहुलुहान हो गया। भीड़ से वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा। मगर भीड़ ने एक नहीं सुनी। उसे तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गयी। इस वारदात के दोनों मृतक एक ही गांव के थे। दोनों पक्षों के बीच काफी तनाव है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर निकल गए हैं। उनके परिजन रिश्तेदारी में जाने की बात बता रहे हैं।

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सूचना मिलते ही सुधानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि ख्वाजा शाहिद ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस और जन प्रतिनिधियों ने मिलकर इलाके में शांति बहाल कराया।

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एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं चालक के परिवार में भी मातम पसरा है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए बारसोई एसडीपीओ अजय कुमार के नेतृत्व में पांच से अधिक थानों के थानाध्यक्ष करीब एक सौ से अधिक पुलिस फोर्स सतर्क है। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों पर निगरानी रख रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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